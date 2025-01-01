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Армия России полностью контролирует Курахово в Донецкой Народной Республике. Более-менее регулярные части украинской армии вытеснены за пределы города.
Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. В настоящий момент идет окончательная зачистка окраин города. Бойцы водрузили флаг России у одного из зданий трубного завода.
Глава ДНР Денис Пушилин заявлял ранее, что освобождение Курахова положит конец обстрелам Петровского района Донецка украинскими военными. На текущий момент известно, что бойцы 5-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Юг» ВС РФ взяли под контроль промзону в Курахово, освободив три завода.
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«Курахово (ДНР). Город — наш. Есть еще по окраинам кое-где укропы. Но в целом город освободили. Идет зачистка», — написал военкор.
Глава ДНР Денис Пушилин заявлял ранее, что освобождение Курахова положит конец обстрелам Петровского района Донецка украинскими военными. На текущий момент известно, что бойцы 5-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Юг» ВС РФ взяли под контроль промзону в Курахово, освободив три завода.
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Александр Бойцов