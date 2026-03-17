Летавшая шесть раз на Украину 20-летняя москвичка пыталась убить женщину по заданию мошенников
20-летнюю жительницу Москвы задержали по подозрению в попытке убийства 59-летней женщины — по версии следствия, действовала она по указанию мошенников. Об этом сообщили в МВД.
Как утверждается, аферисты внушили студентке Елизавете что она якобы внештатно помогает правоохранительным органам и участвует в «операциях» по выявлению иноагентов. 14 марта «кураторы» дали ей задание расправиться с 59-летней Галиной.
Девушка пришла к дому потерпевшей, взяв с собой перцовый баллончик, молоток и малярную ленту. Когда хозяйка открыла дверь, подозреваемая распылила газ и попыталась нанести удар молотком, однако родственники женщины вмешались, обезоружили нападавшую и удерживали её до приезда полиции.
Сейчас Елизавета находится под стражей, назначили экспертизы, следователи изучают её телефон. Возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Также сообщается, что ранее девушка шесть раз летала на Украину.
