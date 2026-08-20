20 ракет за четверть часа: Киев подвергся массированной атаке
Армия России атаковала военные и инфраструктурные объекты в Киеве. За 15 минут местные мониторинговые каналы зафиксировали около 20 ракетных ударов, пишет Телеграм-канал SHOT.
Согласно предварительной информации, серия взрывов прогремела в Соломенском, Дарницком и Святошинском районах украинской столицы. Как утверждает издание, под ударом оказались склады с вооружением и энергетические объекты. Кроме того, поступают сведения о поражении целей в Броварах и Борисполе, где в настоящий момент зафиксированы несколько очагов возгораний.
Для нанесения ударов ВС РФ задействовали порядка 12 гиперзвуковых ракет «Циркон», восемь «Искандеров-М» и несколько баллистических ракет Х-23. Кроме того, украинские паблики сообщают о пуске «Калибров» в сторону Киева.
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