«Завладели оружием и угнали автомобиль»: бойцы СВО ликвидировали конвоира и сбежали из плена под Харьковом
Двое российских военнослужащих, находившихся в плену на территории Харьковской области, контролируемой украинскими силами, сбежали из исправительного учреждения. В ходе побега они расправились с бойцом ВСУ и завладели его автомобилем, сообщают украинские СМИ.
Инцидент произошел в селе Петровское Изюмского района. Согласно данным местных пабликов, из колонии для военнопленных сбежали военнослужащие российской 25-й армии с позывными «Сабля» и «Рокер».
Отмечается, что во время побега они убили конвоира, после чего завладели его табельным оружием. По предварительной информации, с вражеской территории солдаты скрылись на тёмно-серой иномарке. В настоящий момент официального подтверждения этой информации от украинских силовых структур не поступало.
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