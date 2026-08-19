«Завладели оружием и угнали автомобиль»: бойцы СВО ликвидировали конвоира и сбежали из плена под Харьковом

19 августа 2026, 23:58

Российские военные ликвидировали конвоира и сбежали из плена под Харьковом

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Двое российских военнослужащих, находившихся в плену на территории Харьковской области, контролируемой украинскими силами, сбежали из исправительного учреждения. В ходе побега они расправились с бойцом ВСУ и завладели его автомобилем, сообщают украинские СМИ.