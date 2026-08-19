«Ураган» успешно поражает цели, FPV-дроны срывают контратаки ВСУ, а «Акации» бьют по резервам: последние новости СВО на 19 августа
Операторы беспилотников и артиллерийские расчеты группировок войск «Восток», «Днепр» и «Запад» продолжают наносить удары по позициям, технике, складам и местам размещения подразделений ВСУ. В Запорожской и Днепропетровской областях, а также на Краснолиманском направлении были поражены опорные пункты, склад боеприпасов, военные объекты и скопления живой силы и техники. Подробности — в материале «Радио 1».
Лесополосы Запорожья стали целью для ударных БПЛА
В ходе воздушной разведки операторы БПЛА группировки войск «Восток» обнаружили в лесополосах Запорожской области сеть оборудованных опорных пунктов ВСУ. На позициях находились блиндажи, укрепленные укрытия и огневые точки с живой силой противника.
После обнаружения целей расчеты ударных беспилотников нанесли по ним серию ударов. Под огневое воздействие попали блиндажи, укрытия и позиции военнослужащих ВСУ. В результате были уничтожены опорные пункты и находившаяся в них живая сила. Поражение укрепленных позиций нарушило устойчивость обороны противника на этом участке и создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки «Восток».
Удар по замаскированному складу боеприпасов
В Запорожской области боевой расчет отдельного батальона беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» обнаружил замаскированный склад боеприпасов одного из подразделений ВСУ.
Объект находился в одном из населенных пунктов, оставленных мирными жителями, и был тщательно замаскирован. Операторы воздушной разведки выявили склад и передали его координаты командованию. После этого расчет БПЛА вылетел для нанесения удара.
Опытный оператор выполнил точное наведение на объект и нанес огневое поражение. Кадры объективного контроля подтвердили поражение цели с последующей детонацией боеприпасов и уничтожением склада.
«Ураган» отработал по технике и живой силе
На Краснолиманском направлении артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» круглосуточно выполняют огневые задачи. Они поражают артиллерийские батареи, разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления и опорные пункты, уничтожают огневые средства, вооружение и военную технику ВСУ.
Один из расчетов РСЗО «Ураган» 73-й артиллерийской бригады получил разведданные о расположении противника и оперативно приступил к выполнению задачи. Военнослужащие выдвинулись на огневую позицию, развернули реактивную систему, произвели баллистические расчеты и выполнили прицеливание.
Мощный залп 220-миллиметровых реактивных снарядов на дальность свыше 25 километров позволил уничтожить все намеченные цели. Огневое воздействие создало условия для продвижения штурмовых подразделений, занявших указанные рубежи с минимальными потерями.
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После стрельбы артиллеристы покинули позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в заранее оборудованном подземном убежище, сохранив боеспособность для следующих задач.
Слаженная работа российских артиллеристов
Боевые расчеты РСЗО «Ураган» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» применяют различные типы боеприпасов и поражают широкий спектр целей — от легкобронированной техники и живой силы до хорошо укрепленных опорных пунктов. Основными задачами систем также являются уничтожение временных мест размещения войск, командных пунктов и центров управления беспилотниками.
На счету этого артиллерийского расчета уже десятки вражеских единиц боевой техники. «Ураганы» способны поражать цели как на передовой, так и в тылу обороны противника на дистанции свыше 30 километров. Успешные поражения фиксируются не только на переднем крае, но и в глубине обороны, что существенно подрывает ее устойчивость и боеспособность противника.
Артиллеристы действуют слаженно: каждый знает свою задачу, готов подстраховать товарища и при необходимости занять его место. Среди военнослужащих есть те, кто отмечен высокими государственными и ведомственными наградами, подчеркнули в Минобороны РФ.
Оптоволоконные FPV-дроны сорвали попытку контратаки
На Ореховском направлении в Запорожской области подразделения войск беспилотных систем 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» ежедневно работают по логистическим маршрутам противника, поражая живую силу и технику.
В ходе очередного этапа боевой работы операторы ударных БПЛА обнаружили НРТК, который доставлял военный груз к линии боевого соприкосновения для передовых подразделений ВСУ, а также выносную антенну, использовавшуюся для связи между подразделениями.
Несмотря на применение противником комплексов радиоэлектронной борьбы, FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю позволили нанести точные удары, полностью исключив воздействие вражеских помех. В результате была сорвана очередная попытка контратаки ВСУ в зоне ответственности общевойскового объединения.
Воздушная разведка при этом ведется круглосуточно, обеспечивая своевременное обнаружение и поражение военных объектов, живой силы и техники противника как на линии боевого соприкосновения, так и в его тылу.
«Акации» ударили по резервам в Великомихайловке
В районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области разведывательные БПЛА группировки «Восток» выявили места размещения военнослужащих ВСУ. Противник оборудовал укрытия в жилой застройке и лесополосах на окраинах населенного пункта, используя их для размещения живой силы и резервов.
После уточнения координат данные передали расчетам самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация». Артиллеристы с закрытых огневых позиций нанесли серию ударов осколочно-фугасными боеприпасами.
Основное воздействие пришлось по зданиям и оборудованным укрытиям с военнослужащими ВСУ, а также по позициям в лесополосах. В результате были уничтожены места размещения противника и находившаяся там живая сила.
Поражение резервов ВСУ в районе Великомихайловки ограничило возможности противника по наращиванию сил на передовых позициях и ослабило его оборону на данном участке.