19 августа 2026, 08:57

Фото: iStock/PavelRodimov

Операторы беспилотников и артиллерийские расчеты группировок войск «Восток», «Днепр» и «Запад» продолжают наносить удары по позициям, технике, складам и местам размещения подразделений ВСУ. В Запорожской и Днепропетровской областях, а также на Краснолиманском направлении были поражены опорные пункты, склад боеприпасов, военные объекты и скопления живой силы и техники. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Лесополосы Запорожья стали целью для ударных БПЛА Удар по замаскированному складу боеприпасов «Ураган» отработал по технике и живой силе Слаженная работа российских артиллеристов Оптоволоконные FPV-дроны сорвали попытку контратаки «Акации» ударили по резервам в Великомихайловке

Лесополосы Запорожья стали целью для ударных БПЛА

Удар по замаскированному складу боеприпасов

Фото: iStock/bbsferrari

«Ураган» отработал по технике и живой силе

ВС РФ в августе уничтожили на Украине 18 логистических объектов ВСУ

Слаженная работа российских артиллеристов

Фото: iStock/chameleonseye

Оптоволоконные FPV-дроны сорвали попытку контратаки

«Акации» ударили по резервам в Великомихайловке