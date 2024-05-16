«21 день без еды и воды»: раненый российский боец рассказал о чуде на фронте

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Раненый в зоне спецоперации военнослужащий из Дагестана 21 день выживал без еды и воды, пишут «Известия».
Боец рассказал, что попал под атаку украинских дронов в районе Артемовска в феврале. Он получил серьезные осколочные ранения, но смог заползти в ближайшую яму. В ней он наложил на раны жгуты и повязки.
Там же военный нашел четыре банки тушенки и сухое пюре. Все это время он съедал по три-четыре ложки в день. Когда пошел снег, в минус 15 градусов мороза, боец собирал его и растапливал. Выбраться из ямы возможности не было из-за обстрелов украинской армии.
Запасы еды и воды закончились на 18 день. Также на улице не было снега и дождя. Однако на помощь военному подоспели российские бойцы, которые и обнаружили его в блиндаже.
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Там же военный нашел четыре банки тушенки и сухое пюре. Все это время он съедал по три-четыре ложки в день. Когда пошел снег, в минус 15 градусов мороза, боец собирал его и растапливал. Выбраться из ямы возможности не было из-за обстрелов украинской армии.
Запасы еды и воды закончились на 18 день. Также на улице не было снега и дождя. Однако на помощь военному подоспели российские бойцы, которые и обнаружили его в блиндаже.
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Алёна Самарева