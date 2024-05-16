ВС РФ ракетным ударом «Искандера» уничтожили штаб ВСУ в Харьковской области

Фото: РИА Новости/Виталий Невар
ВС РФ ударили из ОТРК «Искандер» по штабу ВСУ в Харьковской области в районе села Старая Водолага. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».
По предварительной информации, ликвидировано до 35 человек личного состава, включая командование бригады, до 20 человек личного состава, находившегося рядом в лесу. Также уничтожен склад с боеприпасами.
При этом известно, что под российский удар попала централизованная система управления ПВО ВСУ в регионе.
По данным издания, именно отсюда украинские войска пытались сбивать российские самолёты. Именно здесь планировали удар по Ил-76, который перевозил украинских военнопленных, предназначенных для обмена. Тогда погибло 74 человека.
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При этом известно, что под российский удар попала централизованная система управления ПВО ВСУ в регионе.
По данным издания, именно отсюда украинские войска пытались сбивать российские самолёты. Именно здесь планировали удар по Ил-76, который перевозил украинских военнопленных, предназначенных для обмена. Тогда погибло 74 человека.
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Элина Позднякова