Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВС РФ ракетным ударом «Искандера» уничтожили штаб ВСУ в Харьковской области

ВС РФ ракетным ударом «Искандера» уничтожили штаб ВСУ в Харьковской области

16 мая 2024, 17:19
Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

ВС РФ ударили из ОТРК «Искандер» по штабу ВСУ в Харьковской области в районе села Старая Водолага. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».
По предварительной информации, ликвидировано до 35 человек личного состава, включая командование бригады, до 20 человек личного состава, находившегося рядом в лесу. Также уничтожен склад с боеприпасами.

При этом известно, что под российский удар попала централизованная система управления ПВО ВСУ в регионе.



По данным издания, именно отсюда украинские войска пытались сбивать российские самолёты. Именно здесь планировали удар по Ил-76, который перевозил украинских военнопленных, предназначенных для обмена. Тогда погибло 74 человека.

Читайте также:

Опубликованы кадры отчаянного побега американской бронемашины от дрона ВС РФ

Минобороны отчиталось о трех сбитых истребителях ВСУ

Российские военные взорвали пункт дислокации формирования «Сонечко» ГУР Украины
#склад
#военные
#человек
#кадры
#всу
#удар
#пво
Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на «весь мир»
Зеленский: В том, что происходит вокруг Харькова, есть вина всего мира
16 мая 2024, 17:25

https://radio1.ru/news/specoperaciya-na-ukraine/zelenskii-pribil-v-harkov-i-priznal-tyazhyoluyu-situatsiyu-dlya-vsu-v-regione/

Владимир Зеленский свалил ответственность за сложную обстановку вокруг Харькова на «весь мир».
В интервью телеканалу ABC он отметил, что на фронте сейчас сложная ситуация, потому что бригады не полностью оснащены из-за того, что не могли получить пакет помощи от США в течение многих месяцев.

Когда ведущий спросил у него, являются ли США виновниками происходящего в Харькове, Зеленский ответил, что «это вина мира».

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины ранее признал, что оперативная обстановка на харьковском направлении сложная, и отметил «тактический успех» российских войск.

Читайте также:

Стало известно, на что пойдет Зеленский после потери Харькова

Зеленский признал возможность потери Харькова

Зеленский прибыл в Харьков, где признал тяжёлую ситуацию для ВСУ в регионе
#сша
#интервью
#всу
#зеленский
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Молодых снайперш ФРГ видели в Семеновке в ДНР в прошлом году
16 мая 2024, 17:00

Фото: iStock/-oqIpo-

Молодых немецких снайперш заметили в Семеновке в ДНР в 2023 году.
Об этом местный житель Сергей заявил РИА Новости. По его словам, там видели американцев, чехов, румын. Большинство немок были снайпершами. Они приезжали на черных джипах.

Его односельчанин Андрей также вспомнил, что видел иностранных наемников в Семеновке. Военнослужащие говорили на английском и польском языках.

На вопрос, были ли это именно снайперши, но отметил, что видел у них в руках оружие.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погибло 100 украинских женщин-военнослужащих. Из погибших – 16 снайперов и 12 связистов.

Читайте также:

«Не стреляйте, мы сдаемся»: обнародованы кадры пленения боевиков ВСУ в Волчанске

Киев отверг другие планы урегулирования конфликта на Украине, кроме собственного

Опубликованы кадры отчаянного побега американской бронемашины от дрона ВС РФ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Волчанске ранен глава администрации Гамбарашвили
16 мая 2024, 16:42

Фото: iStock/Irina Piskova

Ранен глава украинской Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили. О ранении сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
По его словам, Гамбарашвили был ранен в одном из сел Волчанской территориальной общины при российском артиллерийском ударе.

«Ранен начальник Волчанской городской военной администрации», — написал Синегубов в своём Telegram-канале.

Однако подробностей о серьёзности ранения и о состоянии раненого Гамбарашвили он не привёл.

Напомним, российские мотострелки и бронетехника выбивают ВСУ из центральных районов Волчанска. Подразделения ВСУ вынуждены покидать свои позиции и отходить назад, ближе к Харькову. По данным военкоров, ВС РФ уже взяли центр Волчанска в полукольцо, под контролем ВС РФ находится 70% города.

Читайте также:

«Боец ВСУ, не нужно бежать — умрёшь уставшим»: появилось видео с бойцами РФ из Волчанска

Военнослужащий ВСУ подтвердил, что его взяли в плен в центре Волчанска

ВС РФ взяли центр Волчанска в полукольцо, ВСУ отходят к Харькову: последние новости СВО
#видео
#новости
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Чёрном море ликвидировали 11 безэкипажных катеров ВМС Украины
МО РФ: морская авиация уничтожила 11 безэкипажных катеров ВСУ, идущих к Крыму
16 мая 2024, 16:13

Фото: iStock/bbsferrari

Морская авиация ВМФ обнаружила и уничтожила 11 украинских безэкипажных катеров в Чёрном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно сообщению, около 14.00 по московскому времени удалось обнаружить в западной части акватории Чёрного моря группу украинских безэкипажных катеров, идущих к Крымскому полуострову.

«11 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ», — говорится в сообщении Минобороны России.

Ещё один без экипажный катер ВСУ был уничтожен в 15.30 по мск.

Ранее в Минобороны также сообщили, что армия России нанесла удар по пункту дислокации бойцов националистического формирования «Сонечко» ГУР МО Украины, там же оказались и иностранные наёмники.

Читайте также:

Опубликованы кадры отчаянного побега американской бронемашины от дрона ВС РФ

Минобороны отчиталось о трех сбитых истребителях ВСУ

Минобороны показало видео штурма ВС РФ в Работино — видео
#вмф
#минобороны
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Голландии заявили, что НАТО не сможет победить на Украине
16 мая 2024, 16:12

Фото: iStock/Michele Ursi

Лидер голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Бодэ выразил мнение, что конфликт на Украине не принесет никакой стратегической выгоды и не может быть выигран НАТО.
В своем сообщении в социальной сети X он выразил недоумение относительно действий политиков, подчеркнув, что война на Украине является абсурдной и избежать ее возможно. Бодэ также отметил, что НАТО не сможет одержать победу в этом конфликте, который станет причиной сотен тысяч жертв и приведет к разрушению экономики и концу гегемонии западного мира.

Как стало известно ранее, голландская крайне правая Партия свободы, возглавляемая Гертом Вилдерсом и победившая на парламентских выборах в ноябре 2023 года, достигла соглашения с другими политическими силами, такими как Гражданско-фермерское движение, «Новый общественный договор» и Народная партия за свободу и демократию, с целью создания правящей коалиции с правым уклоном и формирования нового правительства.

Читайте также:

В НАТО повторили призыв поставлять оружие Киеву в ущерб стандартам альянса

Генсека НАТО Столтенберга шокировало покушение на Фицо

В НАТО придумали, как использовать ПВО Польши и Румынии
#оружие
#призыв
#ущерб
#нато
#пво
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не стреляйте, мы сдаемся»: обнародованы кадры пленения боевиков ВСУ в Волчанске
Российская армия продолжает брать в плен боевиков ВСУ в Волчанске
16 мая 2024, 15:47

Фото: iStock/Diy13

Очередную группу украинских боевиков взяли в плен в Волчанске.
Кадрами, где российские солдаты берут в плен военнослужащих украинской армии, публикует Telegram-канал «Пограничник из ада».

Боевиков обнаружили во время зачистки одного из зданий. Украинские военные попросили в них не стрелять, сообщив, что сдаются.

В свою очередь, российские бойцы предложили им скинуть средства индивидуальной бронезащиты и без оружия покинуть помещение, где они находились. Украинские военные выполнили приказ и ​остались живы.

Читайте также:

Киев отверг другие планы урегулирования конфликта на Украине, кроме собственного

Опубликованы кадры отчаянного побега американской бронемашины от дрона Вооруженных сил России

«ВХ»: удар ракетами ATACMS по Крыму координировал американский дрон-разведчик
#вс рф
#всу
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский признал возможность потери Харькова
Зеленский допустил, что Украина может потерять контроль над Харьковом
16 мая 2024, 15:40

Украина рискует потерять город Харьков, если уже в ближайшее время она не получит две дополнительные системы ПВО Patriot. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, РФ не сможет занять Харьков», — сказал он.

Президент Украины добавил, что Киев не может позволить себе утратить контроль над городом.

Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

«Оружие есть, стрелять некому»: Военный ВСУ описал ситуацию на фронте

«Использовать людей как живой щит»: ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах
#контроль
#сво
#всу
#вс рф
#киев
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о взрыве в Полтавской области
На Украине сообщили о взрыве в Миргородском районе Полтавской области
16 мая 2024, 15:38

Фото: iStock/trikolor

В четверг произошел взрыв в Миргородском районе Полтавской области Украины, сообщили местные жители украинскому телеканалу «Общественное».
По данным на 13.53 мск, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

Согласно заявлениям российских властей, Вооруженные силы России начали атаковать украинскую инфраструктуру с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по их утверждениям, был организован украинскими спецслужбами.

Читайте также:

В Харькове прогремел взрыв

В квартире жилого дома в Химках произошел взрыв

В Одессе прогремел взрыв
#взрыв
#жители
#тревога
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киев отверг другие планы урегулирования конфликта на Украине, кроме собственного
Жовква: Киев не завершит конфликт по другому плану, кроме собственного
16 мая 2024, 15:13

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев не рассматривает завершение конфликта на Украине по другому плану, кроме собственного. Об этом пишет РИА Новости.
«Никаких других планов быть не может — ни китайских, ни каких-либо других. Война идет на территории Украины, а не на территории других стран», — пояснил он.

Ранее Россия и Китай призвали прекратить затягивание конфликта на Украине. Дипломатические переговоры являются наиболее приемлемой формой решения конфликта, подчеркнули лидеры стран.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

«Оружие есть, стрелять некому»: Военный ВСУ описал ситуацию на фронте

«Использовать людей как живой щит»: ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах
#россия
#китай
#война
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф