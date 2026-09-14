22 октября в прокат выходит фильм «Свинцовые небеса» о событиях на Донбассе
В российский прокат выходит полнометражный художественный фильм «Свинцовые небеса». Картину создала Кинокомпания «АГИДЕЛЬ».
Это первая и единственная на сегодня полнометражная художественная киноработа о событиях на Донбассе и специальной военной операции. Авторы создали её для семейной и подростковой аудитории 12+. Картина появилась при поддержке Министерства культуры РФ.
Кинолента получила Удостоверение национального фильма и прокатное удостоверение 12+, а также стала лауреатом V Международного кинофестиваля «День Победы». Российский прокат запланирован на 22 октября 2026 года. В центре сюжета — реальные события на Донбассе.
Фильм рассказывает о мирных жителях, которых украинские националистические формирования заперли в православном храме и использовали как живой щит. Картина обращается к межнациональному и межконфессиональному единству народов России: представители разных народов и вероисповеданий в момент смертельной опасности поддерживают и защищают друг друга.
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