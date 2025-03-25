25 бойцов ВС РФ отбили атаку группировки ССО ВСУ из 150 боевиков на границе Белгородской области

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ВС РФ отбили атаку группировки ССО ВСУ, состоящую из 150 человек на госгранице в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что это произошло накануне. После недели неудач в районе села Демидовка противник попробовал обойти участок в направлении села Поповка, где несли службу российские пограничники. В результате начались боестолкновения. Изначально оборону держали 10 сотрудников погранслужбы, а затем к ним пришло подкрепление из 15 военнослужащих из 128-й бригады ВС РФ.
Вечером противник начал отступать, а к ночи из-за постоянного артобстрела ВСУ российский опорник завалило, после чего украинские военные подвезли танк и начали производить удары. Российским бойцам удалось выдержать атаку.
Бой длился с 14:00 понедельника до 09:00 вторника. ССО ВСУ заходили группами по 45 военных, в результате чего в среднем на одного российского бойца приходилось от пяти украинских боевиков.
Российские пограничники смогли успешно отбить атаки, а ВСУ спешно ретировались.
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Вечером противник начал отступать, а к ночи из-за постоянного артобстрела ВСУ российский опорник завалило, после чего украинские военные подвезли танк и начали производить удары. Российским бойцам удалось выдержать атаку.
Бой длился с 14:00 понедельника до 09:00 вторника. ССО ВСУ заходили группами по 45 военных, в результате чего в среднем на одного российского бойца приходилось от пяти украинских боевиков.
Российские пограничники смогли успешно отбить атаки, а ВСУ спешно ретировались.
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Анастасия Чинкова