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ВСУ пытались пробиться на территорию РФ, но были отброешны назад в Смускую область, поселок Демидовка продолжает находиться под контролем российской армии. Об этом пишет Pravda.Ru. Украинские боевики так и не смогли зайти на территорию населенного пункта.
«В течение вчерашнего дня украинская группировка пыталась провести 4 контратаки. Русская армия отбросила их обратно. ВСУ сейчас засели в серой зоне, местность находится под огнем БПЛА-камикадзе. На 7 утра в Демидовке бои продолжаются. «Противник накатывают — отбиваем. Пытаются закрепиться. Не получается», пишут русские бойцы с мест», — отмечает издание.В то же время в Курской области продолжается зачистка остатков украинской армии. Как сообщают argumenti.ru, украинские военные остались лишь в четырех селах, которые вплотную примыкают к границе с Сумской областью. При этом в самом украинском регионе армия России уже заняла несколько приграничных населенных пунктов.
«Бойцы ВСУ пытаются покинуть область под видом мирных жителей, а некоторые и одеваются в российскую военную форму. Тем временем около Белгородской области терпит крах вторая попытка украинских бойцов пересечь границу», — говорится в материале.Читайте также:
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Данил Пономарев