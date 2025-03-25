ВС РФ освободили Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области

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Российские военные освободили населённые пункты Мирное в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что Мирное было взято под контроль в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад». А Малые Щербаки освобождены благодаря решительным наступательным действиям подразделений группировки «Днепр».
Также российские войска нанесли поражение нескольким формированиям ВСУ в районе четырёх населённых пунктов Харьковской области и двух сёл в Запорожской области.
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Анастасия Чинкова