ВС РФ освободили Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области

Необычный случай произошел с одним из военнослужащих из Реутова, который участвует в специальной военной операции. Об этом рассказал лидер рок-группы «Онвард» Вячеслав Онвард, который недавно выступал с благотворительным концертом в Реутове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.