Погибшим иностранным наемникам ВСУ отрубают головы, чтобы затруднить их опознание

Апти Алаудинов (Фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)
Тела иностранных наемников находят без голов и кистей в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Его слова приводит РИА Новости.
«У нас на фронте были такие ситуации, когда уничтожали иностранных наемников, и на разных участках бойцы МО РФ фиксировали случаи, когда ВСУ не могут забрать тела этих иностранных наемников, они отрубают им голову и руки», — рассказал Алаудинов.
Он пояснил, что это делается для того, чтобы наемников было невозможно опознать. Подобные случаи фиксировались в Курской области и еще двух направлениях в зоне СВО.
По словам командира «Ахмата», сейчас иностранцы заходят на участки боевых действий без документов.
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