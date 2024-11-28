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25 украинских беспилотников атаковали регионы РФ минувшей ночью

МО РФ: Силы ПВО за ночь уничтожили 25 БПЛА ВСУ над российскими регионами
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 25 украинских беспилотников на территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего было сбито 25 вражеских беспилотников. 14 из них ликвидировали в Краснодарском крае, шесть – в Брянской области. Еще три уничтожили в Крыму и два – в Ростовской области.



Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что прошедшей ночью в регионе системы ПВО успешно отразили массовую атаку беспилотников. Под обстрел попали Славянск-на-Кубани и хутор Чигрина в Красноармейском районе.

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«Мы должны закончить»: Солдаты ВСУ призвали руководство Украины к переговорам с РФ
Bild: оказавшиеся в тяжелой ситуации солдаты ВСУ хотят переговоров с Россией
28 ноября 2024, 07:53

Фото: iStock/Michele Ursi

Солдаты ВСУ понимают, что конфликт с Россией зашел в тупик, и теперь пора приступать к мирным переговорам для его окончания. Об этом написал заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс и общения с украинскими военными.
«По моему личному мнению, война зашла в тупик. В последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступать. Россияне наращивают темпы, у них есть ресурсы для продолжения конфликта. У них есть люди, и они превосходят нас числом. Мы должны закончить эту войну», — рассказал один солдат ВСУ.

Он отметил, что украинское правительство должно сесть за стол мирных переговоров, однако подчеркнул, что никто не хочет отдавать России украинские территории.

Ронцхаймер же назвал ситуацию для ВСУ на поле боевых действий словом «кошмар». Он уточнил, что российские военные быстро продвигаются в Донбассе. Тем временем украинские солдаты чувствуют себя брошенными не только собственным правительством, но и странами Запада, и признаются, что сильно уступают ВС РФ в вооружении, боеприпасах и численности армии.

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#вс рф
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В МИД рассказали, чем обернется передача Киеву ядерного оружия
Рябков: передача Киеву ЯО спровоцирует неконтролируемое разрастание конфликта
28 ноября 2024, 07:36

Сергей Рябков (Фото: kremlin.ru)

Возможная передача Украине ядерного оружия станет крупнейшим шагом к неконтролируемому разрастанию конфликта. Так считает замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.
«Подобный шаг означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта», — заявил Рябков.

По его словам, такие заявления могут делать только безответственные представители власти в Киеве.

Рябков также отметил, что Россия добьется того, чтобы США осознали последствия своей вовлеченности в конфликт на Украине, подчеркнув, что Вашингтон уже фактически стал стороной конфликта, легко обсуждая удары американским оружием по территории России.

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Украинские хакеры украли секретный документ ВСУ о защите БМП от БПЛА
28 ноября 2024, 07:17

Фото: iStock/gorodenkoff

Украинские хакеры из группировки «Берегини» украли и опубликовали в своем Telegram-канале документ ВСУ о защите БМП от ударных дронов.
Они отметили, что руководство ВСУ вынуждено искать способы защиты дорогой тяжелой техники, переданной странами Запада, от ударных беспилотников. Подчеркивается, что опубликованный документ утвержден главкомом ВСУ Александром Сырским.

«Документ не просто так имеет гриф "для служебного пользования". Мы знаем, что он будет очень интересен специалистам, которые разрабатывают новинки для военно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.

Ранее российские хакеры из группировки RaHDit («Злые русские хакеры» ) взломали базу данных министерства здравоохранения Украины. Согласно информации ведомства, 367 тысяч пациентов с ВИЧ могут призвать в армию.

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#хакеры
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Сделали оценку шансов Европы заменить Украине военные поставки США
Bloomberg: страны Европы не готовы заменить США в поставках оружия для Украины
28 ноября 2024, 06:43

Фото: iStock/e-crow

Европейские страны не смогут компенсировать нехватку вооружений у Украины в случае прекращения военной помощи со стороны США, сообщает агентство Bloomberg.
Вооруженные силы Украины в значительной степени зависят от поставок боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии, которые предоставляют Соединенные Штаты. В то же время Россия производит больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европы вместе взятые.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах может стать «наихудшим сценарием» для Европы. В таком случае европейским странам придется брать на себя как обеспечение собственной безопасности, так и военную поддержку Украины, но без той роли, которую сейчас играют США.

Европейские столицы понимают, что даже при усилении усилий они не смогут в ближайшем будущем предоставить Киеву объемы военной помощи, сравнимые с американскими.

Накануне советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет не имеет смысла на фоне нехватки оружия для уже мобилизованных военнослужащих.

Также стало известно, что Байден столкнулся с нехваткой времени на помощь Украине.

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Европу насторожила одна особенность «Орешника»
NYT: ракета «Орешник» стала самым дальнобойным оружием, примененным в Европе
28 ноября 2024, 06:33

Фото: iStock/PavelRodimov

Российская ракета «Орешник» стала самым дальнобойным оружием, примененным в Европе, пишет New York Times.
Несмотря на то что дальность полета ракеты «Орешник» уступает межконтинентальным баллистическим ракетам, она способна поражать значительную часть европейской территории. Это делает ракету уникальной в своем классе.

Автор статьи подчеркивает, что из-за особенностей баллистической траектории и наличия суббоеприпасов ракета становится практически недостижимой для украинских систем ПВО.

«Баллистические ракеты выводятся в атмосферу ракетами, а затем спускаются на высокой скорости из-за силы тяжести. Это может сделать их перехват очень сложным для систем ПВО и практически невозможным, если будут выпущены суббоеприпасы», — информирует New York Times.
Высокая скорость спуска и сложность перехвата делают ее чрезвычайно эффективным средством поражения. Эти характеристики позволяют «Орешнику» существенно превосходить по возможностям многие существующие виды вооружений в регионе.

Ранее «Радио 1» сообщало, что россиянам раскрыли секрет успеха создания «Орешника» и причину его превосходства.

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В МИД России пообещали заставить США впасть «в дрожь»
Рябков: РФ заставит США дрожать от осознания последствий своих действий
28 ноября 2024, 06:10

Фото: iStock/donfiore

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия добьется того, чтобы США осознали последствия своей вовлеченности в конфликт на Украине. По его словам, Вашингтон уже фактически стал стороной конфликта, легко обсуждая удары американским оружием по территории России.
Рябков отметил в интервью с РИА Новости, что ранее подобные действия вызвали бы страх и замешательство у американской администрации, но в нынешних условиях этого не происходит. Тем не менее, предпринимаемые Россией меры направлены на то, чтобы «привести США в чувство».

Россия определенно добьется того, чтобы США охватили «дрожь и оторопь».

Ранее замминистра подчеркнул, что запуск российской баллистической ракеты «Орешник» стал сигналом Западу о необходимости пересмотреть свою военную помощь Украине и прекратить поддержку ее политических авантюр.

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#украина
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В Ростовской области за ночь сбили два дрона ВСУ
28 ноября 2024, 05:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Ростовской области ночью системы ПВО уничтожили два беспилотника. Один из них был сбит в Таганроге, второй — в Каменске.
По сообщениям дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.

Об инциденте доложил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, отметив слаженную работу сил противовоздушной обороны и оперативных служб.

Незадолго до этого в Краснодарском крае системы ПВО успешно отразили массовую атаку беспилотников.

Также силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью.

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Ночью силы ПВО отразили в двух районах Кубани массированную атаку БПЛА
28 ноября 2024, 05:10

Фото: iStock/ NiseriN

Ночью в Краснодарском крае системы ПВО успешно отразили массовую атаку беспилотников. Под обстрел попали Славянск-на-Кубани и хутор Чигрина в Красноармейском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В Славянске обломки БПЛА упали во двор частного дома, разбив окна и повредив автомобиль. Пострадала хозяйка домовладения, ей была оказана медицинская помощь, но от госпитализации она отказалась. В хуторе Чигрина осколки повредили жилой дом, однако пострадавших нет.

На местах происшествий работают оперативные службы, ведётся оценка ущерба. Районным властям поручено оказать помощь пострадавшим и восстановить повреждённое имущество в кратчайшие сроки.

Этой ночью также атаке беспилотников подверглось село Нижнее Березово-Второе в Белгородской области, предположительно использованных Вооруженными силами Украины.

Немногим ранее силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью.

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На Украине обратились к Трампу с просьбой по поводу Зеленского
Соскин: Трамп и его команда должны бы посоветовать Зеленскому уйти в отставку
28 ноября 2024, 04:40

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Избранный президент США Дональд Трамп и его команда, по мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, должны были настоять на срочной отставке Владимира Зеленского после российского удара ракетой «Орешник».
Соскин заявил в эфире своего канала на YouTube, что такой шаг мог бы быть лучшим решением для Зеленского, учитывая угрозу его жизни и текущую напряжённость.

Соскин также предположил, что к такому совету могли бы присоединиться будущий вице-президент Джей-Ди Вэнс или Илон Маск, чтобы убедить Зеленского покинуть свой пост. Он считает, что ситуация достигла финальной стадии, и отставка главы киевского режима могла бы предотвратить дальнейшую эскалацию.

«Все в финальную стадию входит, фаза финала», — сказал Соскин.
Между тем, издание Washington Post сообщает, что многие американские официальные лица допускают возможность принуждения Киева к заключению мира, включая отказ от некоторых территорий, в ближайшие месяцы.

Ранее «Радио 1» рассказало о том, как американский наёмник Джейкоб Хендерсон, отправившийся воевать на стороне Украины, вернулся домой спустя месяц после столкновения с реальностью боевых действий.

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