25 украинских беспилотников атаковали регионы РФ минувшей ночью

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Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 25 украинских беспилотников на территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего было сбито 25 вражеских беспилотников. 14 из них ликвидировали в Краснодарском крае, шесть – в Брянской области. Еще три уничтожили в Крыму и два – в Ростовской области.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что прошедшей ночью в регионе системы ПВО успешно отразили массовую атаку беспилотников. Под обстрел попали Славянск-на-Кубани и хутор Чигрина в Красноармейском районе.
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Элина Позднякова