В Ростовской области за ночь сбили два дрона ВСУ

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В Ростовской области ночью системы ПВО уничтожили два беспилотника. Один из них был сбит в Таганроге, второй — в Каменске.
По сообщениям дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.
Об инциденте доложил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, отметив слаженную работу сил противовоздушной обороны и оперативных служб.
Незадолго до этого в Краснодарском крае системы ПВО успешно отразили массовую атаку беспилотников.
Также силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью.
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Об инциденте доложил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, отметив слаженную работу сил противовоздушной обороны и оперативных служб.
Незадолго до этого в Краснодарском крае системы ПВО успешно отразили массовую атаку беспилотников.
Также силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью.
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Мария Моисеева