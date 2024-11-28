Российская ПВО уничтожила 5 БПЛА над Брянской областью

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Силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Благодаря оперативным действиям ПВО удалось избежать угроз для мирных жителей и инфраструктуры. По данным Минобороны РФ, пострадавших и разрушений в результате инцидента не зафиксировано.
На место событий были направлены экстренные и оперативные службы для проверки обстановки и обеспечения безопасности. Этот случай демонстрирует эффективность российской системы ПВО в защите территории от внешних угроз.
Ранее «Радио 1» писало о том, как российские системы ПВО успешно нейтрализовали четыре украинских реактивных беспилотника, которые пытались атаковать Мелитополь в Запорожской области.
Еще раньше 27 ноября российская ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областью.
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На место событий были направлены экстренные и оперативные службы для проверки обстановки и обеспечения безопасности. Этот случай демонстрирует эффективность российской системы ПВО в защите территории от внешних угроз.
Ранее «Радио 1» писало о том, как российские системы ПВО успешно нейтрализовали четыре украинских реактивных беспилотника, которые пытались атаковать Мелитополь в Запорожской области.
Еще раньше 27 ноября российская ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областью.
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Мария Моисеева