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Два БПЛА ВСУ атаковали село в Белгородской области

Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Село Нижнее Березово-Второе в Белгородской области подверглось атаке беспилотников, предположительно использованных Вооруженными силами Украины. Известно, что поврежден частный дом, но обошлось без человеческих жертв.
Два дрона FPV нанесли удар по частному домовладению, в результате чего повреждены кровля, выбиты окна и пострадало чердачное помещение. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет.

Об инциденте сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что уточнение последствий продолжается. Местные власти работают на месте происшествия, чтобы оценить ущерб и принять необходимые меры.



Чуть раньше силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью.

Помимо этого накануне российские системы ПВО успешно нейтрализовали четыре украинских реактивных беспилотника, которые пытались атаковать Мелитополь в Запорожской области.

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#сво
Российская ПВО уничтожила 5 БПЛА над Брянской областью
28 ноября 2024, 01:12

Фото: iStock/sommersby

Силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Благодаря оперативным действиям ПВО удалось избежать угроз для мирных жителей и инфраструктуры. По данным Минобороны РФ, пострадавших и разрушений в результате инцидента не зафиксировано.

На место событий были направлены экстренные и оперативные службы для проверки обстановки и обеспечения безопасности. Этот случай демонстрирует эффективность российской системы ПВО в защите территории от внешних угроз.

Ранее «Радио 1» писало о том, как российские системы ПВО успешно нейтрализовали четыре украинских реактивных беспилотника, которые пытались атаковать Мелитополь в Запорожской области.

Еще раньше 27 ноября российская ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областью.

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#всу
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#беспилотник
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Западные СМИ объявили, что удары вглубь России ухудшат положение ВСУ
Defense News: позволение Украине наносить удары вглубь РФ ухудшит положение ВСУ
28 ноября 2024, 00:55

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Администрация Джо Байдена дала разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Однако обозреватели Defense News считают, что это не изменит ситуацию на поле боя, возможно даже ухудшит ее для ВСУ.
Они отмечают, что новые вооружения, включая ATACMS и противопехотные мины, пришли слишком поздно, чтобы повлиять на ход конфликта или улучшить позиции Киева за столом переговоров, поэтому ВСУ не получат серьезного преимущества.

Defense News подчеркивают, что эти меры могут привести к дальнейшей эскалации, однако в самой администрации США признают, что снятие ограничений не способно изменить общий курс конфликта.

Действия Вашингтона, по мнению аналитиков, не спасут ситуацию для ВСУ и могут даже ухудшить их положение.

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#вооружения
#ракеты
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Стало известно, что Байден столкнулся с нехваткой времени на помощь Украине
WSJ: Байден не успевает потратить $6,5 млрд на военную помощь Украине
28 ноября 2024, 00:32

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Администрация Джо Байдена не успевает полностью израсходовать выделенные Конгрессом средства на военную помощь Украине, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Более $6,5 млрд остаются в распоряжении Пентагона по программе, позволяющей передавать оружие и технику Украине из собственных запасов.

Отправка столь значительного объема оружия сталкивается с логистическими трудностями и риском снижения боеготовности армии США. Чтобы израсходовать эти деньги до конца января, Пентагон должен отправлять вооружение на сумму $110 млн ежедневно, что практически невозможно.

Планируется сосредоточиться на быстрой доставке артиллерии и боеприпасов, тогда как тяжелая техника, такая как танки, требует больше времени на подготовку.

За время президентства Байдена Украина получила более $59 млрд помощи, включая вооружение, обучение военных и гуманитарную поддержку. Однако Россия неоднократно утверждала, что военная помощь Киеву не повлияет на ход специальной военной операции.

Между тем избранный президент Дональд Трамп, который вступит в должность в следующем году, получит значительные рычаги влияния благодаря оставшимся средствам.

Ранее Трамп заявлял о намерении добиться урегулирования украинского кризиса еще до своей инаугурации.

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#вооружение
#военная пентагон
#джозеф байден
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Пулеметчик ВСУ перепутал позиции и случайно уничтожил десятки сослуживцев
Военкор Симонов: пулеметчик ВСУ спутал траншеи и перестрелял 20 сослуживцев
28 ноября 2024, 00:15

Фото: istockphoto/IherPhoto

В зоне специальной военной операции украинский пулеметчик по ошибке зашел на позиции российских военных, приняв их за свои. В результате он уничтожил около 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины, рассказывает военный корреспондент RT Александр Симонов.
Инцидент произошел в окопах, где российские бойцы приняли пулеметчика за члена соседнего подразделения и даже снабжали его боеприпасами. Военный корреспондент отметил высокий профессионализм украинского пулеметчика, хотя события развивались очень необычно.

После того как ситуация прояснилась, украинский военный был взят в плен. Ему предложили подписать контракт с российской армией, но он отказался.

Ранее «Радио 1» сообщало, что США призвали снизить призывной возраст на Украине до 18 лет на фоне нехватки боевиков на фронте.

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#всу
#россия
#украина
#военные
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Таролог Зак сделал неожиданное предсказание о ходе СВО в 2025 году
28 ноября 2024, 00:07

Фото: iStock/panida wijitpanya

2024 год подходит к концу, но одной из самых острых и важных тем для России остается Специальная военная операция. Как может развернуться ситуация в 2025 году?
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что общая тенденция 2025 года для России достаточно положительная.

«На СВО будут успехи. У нас в течение года — что в начале, что в середине, что в конце, действительно будет ровная и успешная ситуация в развитии СВО. Соответственно, наши успехи станут предметом торга на внешнеполитической арене и положительно скажутся на экономике нашей страны. Более того, есть большая доля уверенности, что СВО, по крайней мере активная ее фаза, ближе к концу 2025 года закончится», — сказал таролог.

Он добавил, что в следующем году администрация Трампа возьмет курс на улучшение отношений с Российской Федерацией.

«Скорее всего, это будет носить немного завуалированный характер. То есть мы будем продолжать слышать с трибун в телевизорах какие-то негативные слова в адрес России. Но на деле они будут стараться улучшить с нами отношения и экономические связи», — предсказал собеседник.

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#победа
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Россиянам раскрыли секрет успеха создания «Орешника» и причину его превосходства
Ковальчук: «Орешник» создали благодаря уникальным термостойким материалам
28 ноября 2024, 00:01

Фото: iStock/bpawesome

Создание гиперзвукового комплекса «Орешник» стало возможным благодаря материалам, выдерживающим сверхвысокие температуры. Такое заявление сделал глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук «Известиям» на полях IV Конгресса молодых ученых, проходящего на федеральной территории Сириус.
Россия разработала оружие, использующее технологии, недоступные другим странам.

Разработка включала материалы, способные выдерживать температуры до 2000 градусов, что позволило России опередить мировых конкурентов. Комплекс «Орешник» уже демонстрировался и стал примером передового гиперзвукового вооружения.

В будущем планируется создание новых типов оружия с использованием материалов, способных функционировать при температурах 2500-3000 градусов, заявил Ковальчук.

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#россия
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#разработка
#вооружения
#ядерное оружие
#сво
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В Мелитополе силами ПВО сбиты четыре украинских БПЛА
27 ноября 2024, 23:43

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские системы ПВО успешно нейтрализовали четыре украинских реактивных беспилотника, которые пытались атаковать Мелитополь в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
Все дроны были уничтожены еще на подлете к городу, но обломки частично повредили инфраструктуру в районе улицы Фрунзе. По информации городской администрации, ущерб от атаки оказался незначительным, и ситуация находится под контролем.

Это очередная попытка украинской стороны использовать беспилотники для нанесения ударов по российским территориям, однако системы ПВО продолжают эффективно отражать угрозы.

Ранее «Радио 1» передавало, что 27 ноября ВСУ предприняли комбинированную атаку на Крым с помощью беспилотников и ракет.

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#бпла
#беспилотник
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Медведев объяснил, зачем РФ предупредила США о пуске «Орешника»
Медведев: Россия предупредила США об ударе «Орешника» во избежание конфликта
27 ноября 2024, 23:07

Фото: iStock/donfiore

Россия уведомила США о применении гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник», чтобы избежать международной эскалации конфликта. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что информация была передана в соответствии с действующими соглашениями между странами.
Такое уведомление, по словам Медведева, важно для предотвращения более масштабного конфликта.

На фоне недавних ударов западными дальнобойными ракетами по Курской и Брянской областям, переговоры по урегулированию ситуации на Украине становятся все менее возможными.

Эти атаки, по мнению Медведева, способствуют дальнейшей эскалации конфликта, переходя его в более напряженную фазу.

В ответ на обострение Москва нанесла удар новой гиперзвуковой баллистической ракетой. Медведев подчеркнул, что ракета была специально создана для использования в боевых условиях и применена впервые.

По информации Дмитрия Пескова, хотя ракета «Орешник» не относится к межконтинентальным, Москва решила уведомить Вашингтон за 30 минут до пуска, используя систему автоматического оповещения Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности.

Это было сделано для сохранения стабильности и контроля ситуации.

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#москва
#сша
#россия
#дмитрий медведев
#ракета
#удар
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«Вернутся в мешках»: на Западе высмеяли план отправить войска НАТО на Украину
Полковник ВС США Уилкерсон высмеял план отправить войска НАТО на Украину
27 ноября 2024, 23:04

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Заявления глав натовских государств о вводе войск в зону боевых действий заставляют лишь смеяться, считает американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Я смеюсь, когда слышу, как Макрон или кто-либо в НАТО говорит, что собирается ввести войска на Украину. Вы не получите их обратно, они вернутся в мешках для трупов, если вообще вернутся. Вы безумные люди, и вам нужно проснуться, потому что вы проиграли на Украине и из-за этого поражения ставите мир под угрозу», — прокомментировал собеседник.

Офицер отметил двуличность и лживость Вашингтона, и если не начнется серьезный диалог с Москвой, который отсутствовал последние семь лет, то у России не останется выбора, кроме как преподать урок США, резюмировал Уилкерсон.

Ранее в МИД РФ оценили возможность Киева обзавестись ядерным оружием.

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#сша
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