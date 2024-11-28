Два БПЛА ВСУ атаковали село в Белгородской области

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Село Нижнее Березово-Второе в Белгородской области подверглось атаке беспилотников, предположительно использованных Вооруженными силами Украины. Известно, что поврежден частный дом, но обошлось без человеческих жертв.
Два дрона FPV нанесли удар по частному домовладению, в результате чего повреждены кровля, выбиты окна и пострадало чердачное помещение. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет.
Об инциденте сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что уточнение последствий продолжается. Местные власти работают на месте происшествия, чтобы оценить ущерб и принять необходимые меры.
Чуть раньше силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью.
Помимо этого накануне российские системы ПВО успешно нейтрализовали четыре украинских реактивных беспилотника, которые пытались атаковать Мелитополь в Запорожской области.
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Об инциденте сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что уточнение последствий продолжается. Местные власти работают на месте происшествия, чтобы оценить ущерб и принять необходимые меры.
Чуть раньше силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью.
Помимо этого накануне российские системы ПВО успешно нейтрализовали четыре украинских реактивных беспилотника, которые пытались атаковать Мелитополь в Запорожской области.
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Мария Моисеева