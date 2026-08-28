27 человек пострадали и один погиб при атаке ВСУ на российский регион
Один человек погиб и 27 пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале.
По его словам, утром средства ПВО сбили над Ярославской областью за 67 украинских БПЛА. Десять человек получили ранения после падения обломков беспилотника на пассажирский автобус, также пострадали 17 местных жителей. Кроме того, фрагменты дронов упали на промышленные объекты, жилые дома и торговые точки. В результате на местах возникли возгорания, которые ликвидируют сотрудники оперативных служб.
До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за минувшую ночь над Россией уничтожили 512 украинских беспилотников. Атаке подверглись 19 регионов, в том числе Подмосковье.
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