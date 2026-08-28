27 человек пострадали и один погиб при атаке ВСУ на российский регион

28 августа 2026, 11:17

Евраев: один человек погиб и 27 пострадали при атаке БПЛА на Ярославскую область

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Один человек погиб и 27 пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале.