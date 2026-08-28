Собянин: в кинопарке «Москино» снято шесть проектов, посвященных СВО

28 августа 2026, 09:09

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

За последние два года кинопарк «Москино» стал одной из ключевых площадок для создания патриотических и исторических фильмов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.





По его словам, здесь уже отсняли шесть проектов, посвященных специальной военной операции. В их числе — фильм «Алдан», а также сериалы «20/22» и «Ландыши. Вторая весна». С начала этого года в кинопарке также создали более 20 картин об истории России и посвященных Великой Отечественной войне.

«По поручению Президента России мы развиваем индустрию российского кино. Москва становится реальным центром съемок не только российского кино, но и международных проектов. Одно из таких направлений — это развитие “Москино”», — отметил градоначальник.