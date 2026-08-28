Собянин: в кинопарке «Москино» снято шесть проектов, посвященных СВО
За последние два года кинопарк «Москино» стал одной из ключевых площадок для создания патриотических и исторических фильмов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, здесь уже отсняли шесть проектов, посвященных специальной военной операции. В их числе — фильм «Алдан», а также сериалы «20/22» и «Ландыши. Вторая весна». С начала этого года в кинопарке также создали более 20 картин об истории России и посвященных Великой Отечественной войне.
«По поручению Президента России мы развиваем индустрию российского кино. Москва становится реальным центром съемок не только российского кино, но и международных проектов. Одно из таких направлений — это развитие “Москино”», — отметил градоначальник.В «Москино» построили около 80 натурных площадок, а в этом году завершили строительство третьей очереди. При этом количество съемок кино выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. Свои проекты здесь реализуют крупнейшие медиагруппы страны: Первый канал, НТВ, РЕН ТВ, телеканал «Россия», «Газпром-медиа холдиг», «Национальная Медиа Группа», Сбер, онлайн-кинотеатры Okko, Wink, START и «Кион».
Кинопарк также становится популярным туристическим местом — в этом году его посетят около миллиона человек. В летние месяцы 2026 года число гостей достигло почти 600 тысяч против 114 тысяч за аналогичный период прошлого года, а с момента открытия в 2024 году площадку посетили более полутора миллионов человек.