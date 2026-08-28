Раскрыты подробности атаки ВСУ на Подмосковье
Утром пятницы ВСУ атаковали беспилотниками Павловский Посад. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.
Один из БПЛА попал в магазин «Магнит». Также повреждения получила расположенная рядом поликлиника — взрывная волна выбила 46 окон во взрослом отделении, сильнее всего пострадали два кабинета. Детское отделение, к счастью, осталось целым.
Учреждение продолжает принимать пациентов в штатном режиме. Временно приостановлена только работа кабинета физиотерапии. В настоящий момент на месте работают специалисты — они убирают помещения, уточняют повреждения и готовятся к восстановлению остекления.
Глава региона заверил, что все поврежденные окна в поликлинике заменят в кратчайшие сроки, чтобы последствия вражеской атаки минимально отразились на пациентах и работе врачей.
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