Достижения.рф

Раскрыты подробности атаки ВСУ на Подмосковье

Воробьев: дроны ВСУ повредили магазин и поликлинику в Павловском Посаде
оригинал Фото: Телеграм/vorobiev_live

Утром пятницы ВСУ атаковали беспилотниками Павловский Посад. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.



Один из БПЛА попал в магазин «Магнит». Также повреждения получила расположенная рядом поликлиника — взрывная волна выбила 46 окон во взрослом отделении, сильнее всего пострадали два кабинета. Детское отделение, к счастью, осталось целым.

Учреждение продолжает принимать пациентов в штатном режиме. Временно приостановлена только работа кабинета физиотерапии. В настоящий момент на месте работают специалисты — они убирают помещения, уточняют повреждения и готовятся к восстановлению остекления.

Глава региона заверил, что все поврежденные окна в поликлинике заменят в кратчайшие сроки, чтобы последствия вражеской атаки минимально отразились на пациентах и работе врачей.

Читайте также:

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0