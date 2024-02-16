«Удавка окружения затягивается»: последние новости о ситуации в Авдеевке

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Российские военные продолжают затягивать удавку окружения ВСУ в Авдеевке, они бегут и несут огромные потери. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.
«Минувшей ночью наши войска в Авдеевке улучшили позиции, были взяты под контроль еще ряд опорных пунктов противника, удавка окружения затягивается», - пишет Поддубный в своем Telegram-канале.Он также добавил, что украинские военные пытаются выбраться из почти сформированного котла и несет при этом огромные потери. При этом моральное состояние украинских боевиков ухудшается.
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Элина Позднякова