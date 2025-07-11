6000 бойцов ВСУ рискуют попасть под массированный удар ВС РФ у Покровска
Около шести тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся под угрозой массированной атаки российских войск в районе Красноармейска (Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщает Telegram-канал «Mash», это уже второй огневой мешок для украинских сил за последние дни.
По информации военных источников, российские войска активно продвигаются на юг в Днепропетровской области, что вынуждает ВСУ перебрасывать свои силы для укрепления обороны. В частности, 9-я, 39-я и 57-я мотострелковые бригады ВС РФ продолжают прорывать линию обороны севернее Красноармейска, в то время как 15-я, 30-я и 74-я бригады наносят удары с юго-запада в районе села Песчаное.
Основные бои развернулись в Новоэкономическом, где за последние сутки были уничтожены три пункта временной дислокации противника и более десятка единиц боевой техники.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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