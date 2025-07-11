6000 бойцов ВСУ рискуют попасть под массированный удар ВС РФ у Покровска

11 июля 2025, 09:22

Фото: iStock/IherPhoto

Около шести тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся под угрозой массированной атаки российских войск в районе Красноармейска (Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщает Telegram-канал «‎Mash», это уже второй огневой мешок для украинских сил за последние дни.