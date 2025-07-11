Тульская область подверглась атаке вражеских беспилотников: один погибший и пострадавший
Один человек погиб при атаке беспилотников на Тульскую область
Ночью Тульская область стала объектом очередной атаки вражеских беспилотников. Подразделения противовоздушной обороны МО РФ успешно нейтрализовали 13 БПЛА, однако, к сожалению, один человек погиб, а еще один получил ранения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Миляев.
Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, его состояние уточняется. В связи с трагическим происшествием, власти региона выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Обращаю внимание, что опасность атаки БПЛА все еще сохраняется», — отметил он.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее стало известно, что ночью дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации успешно уничтожили 155 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины.