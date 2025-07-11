Тульская область подверглась атаке вражеских беспилотников: один погибший и пострадавший

11 июля 2025, 08:37

Один человек погиб при атаке беспилотников на Тульскую область

Фото: iStock/z1b

Ночью Тульская область стала объектом очередной атаки вражеских беспилотников. Подразделения противовоздушной обороны МО РФ успешно нейтрализовали 13 БПЛА, однако, к сожалению, один человек погиб, а еще один получил ранения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Миляев.





Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, его состояние уточняется. В связи с трагическим происшествием, власти региона выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего.





«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Обращаю внимание, что опасность атаки БПЛА все еще сохраняется», — отметил он.