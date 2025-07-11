Родные солдат ВСУ из-за потерь под Сумами публикуют в сети данные офицеров
Родственники пропавших без вести солдат 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины начали публиковать личные данные офицеров полка. Об этом пишет ТАСС.
Это действие, по словам источников в российских силовых структурах, стало проявлением гнева и отчаяния вдов и матерей мобилизованных украинцев.
Согласно информации, собранной ТАСС, родственники солдат осознали, что командование полка несет ответственность за судьбы их близких, и начали призывать к мести. Они размещают в интернете персональные данные офицеров, включая имена, фотографии и контактные сведения, что вызывает серьезные опасения по поводу безопасности командного состава и их семей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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