Массированная атака ВСУ на российские регионы, прорыв на Сумском направлении: последние новости СВО на 11 июля

Фото: iStock/Zeferli

На Херсонском направлении обмен ударами через реку Днепр привёл к лесным пожарам на российской стороне, в то время как в Запорожье продолжаются ожесточённые бои за Плавни. На Северском направлении фиксируются тяжёлые столкновения и дезертирство среди украинских войск, а Покровское направление остаётся под постоянным давлением с обеих сторон. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».



Херсонское направление

На Херсонском направлении продолжается обмен ударами через реку Днепр. Вооружённые силы Украины нанесли артиллерийские удары, что привело к возникновению лесных пожаров на российской стороне. Площадь возгораний составила более 4 гектаров, однако очаги были оперативно ликвидированы.

Запорожское направление

На Запорожском участке продолжается напряжённое сражение за Плавни. Российские войска усиливают наступление на северных окраинах Каменского, в то время как ВСУ ведут ожесточённые контратаки, стремясь сдержать продвижение противника.

Сумское направление

На Сумском направлении зафиксирован значительный прорыв в районе Бессаловки, рядом с приграничным российским Тёткино, где отмечено активное сопротивление ВСУ. Однако на фоне этих боёв появилась информация о дезертирстве целого штаба украинского батальона, место инцидента пока не раскрывается.
Фото: iStock/Three Spots

Покровское направление

Покровское направление остаётся одним из наиболее активных. Российские войска продвинулись западнее Котляровки и на западном фланге в сторону Новопавловки в Днепропетровской области. Наступление осложняется сложным рельефом местности и интенсивным применением ВСУ артиллерии и FPV-дронов.

По данным с мест, российское командование делает ставку на фланговый охват Покровска и Мирнограда, что позволяет минимизировать потери и эффективно использовать ресурсы. На востоке от Мирнограда продолжаются бои в районе Новоэкономического, а село Разино к северу от города, предположительно, освобождено.
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Атаки БПЛА ВСУ 11 июля

В ночь на 11 июля Вооружённые силы Российской Федерации предотвратили попытки украинской армии атаковать объекты на российской территории с использованием беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Дежурные системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 155 дронов противника.

«С 23:00 мск 10 июля до 07:00 мск 11 июля было перехвачено и уничтожено 155 украинских БПЛА самолётного типа: 53 дрона — над Курской областью, 19 — над Брянской областью, 15 — над Смоленской областью, 14 — над Белгородской областью, 13 — над Тульской областью, по 11 — над Орловской областью и Московским регионом, семь — над Крымом, четыре — над Липецкой областью и акваторией Черного моря, а также по два — над Ростовской и Калужской областями», — сообщили в российском военном ведомстве.

Также стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников погиб мирный житель Тульской области. Глава региона Дмитрий Миляев сообщил об этом в своём телеграм-канале.
Анастасия Хохлова

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