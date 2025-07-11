11 июля 2025, 08:52

Фото: iStock/Zeferli

На Херсонском направлении обмен ударами через реку Днепр привёл к лесным пожарам на российской стороне, в то время как в Запорожье продолжаются ожесточённые бои за Плавни. На Северском направлении фиксируются тяжёлые столкновения и дезертирство среди украинских войск, а Покровское направление остаётся под постоянным давлением с обеих сторон. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».





Содержание Херсонское направление Запорожское направление Сумское направление Покровское направление Атаки БПЛА ВСУ 11 июля

Херсонское направление

Запорожское направление

Сумское направление

Фото: iStock/Three Spots



Покровское направление

Расстрелявшие пленных у Комара солдаты ВСУ сдались менее чем через сутки

Атаки БПЛА ВСУ 11 июля

«С 23:00 мск 10 июля до 07:00 мск 11 июля было перехвачено и уничтожено 155 украинских БПЛА самолётного типа: 53 дрона — над Курской областью, 19 — над Брянской областью, 15 — над Смоленской областью, 14 — над Белгородской областью, 13 — над Тульской областью, по 11 — над Орловской областью и Московским регионом, семь — над Крымом, четыре — над Липецкой областью и акваторией Черного моря, а также по два — над Ростовской и Калужской областями», — сообщили в российском военном ведомстве.