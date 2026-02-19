19 февраля 2026, 00:07

Военэксперт Самойлов: Зеленский и Залужный играют в британскую игру

Владимир Зеленский

Бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и Владимир Зеленский на сегодняшний день играют в британскую игру. Такое мнение выразил военный эксперт, начальник аналитического отдела Международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов.





Ранее Залужный заявил, что контрнаступление 2023 года провалилось из-за нехватки ресурсов по вине Зеленского.



По словам Самойлова, США оказывают давление на Зеленского, чтобы он согласился на уступки российской стороне для скорейшего завершения конфликта. В этом случае президент США Дональд Трамп возвысится до статуса «великого примирителя и миротворца», с которым он пойдет 3 ноября на выборы в Конгресс.



В этой ситуации Британия выводит на сцену Залужного, таким образом указывая Зеленскому, что если он согласится с Трампом, то его быстро заменят, уверен эксперт.





«И Зеленский, и Залужный, играют в британскую игру, и им роли там расписаны. Это не значит, что они между собой не конфликтуют. Конечно, конфликтуют. А тем более такой истерик, как Зеленский, не может спокойно на эти вещи смотреть», — пояснил Самойлов в разговоре с Общественной Службой Новостей.