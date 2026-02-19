В Псковской области БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру в городе Великие Луки

19 февраля 2026, 01:19

Фото: iStock/NiseriN

В Псковской области беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в личном канале мессенджера MAX.





Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам во время налета БПЛА ВСУ. Тем, кто находится на улице, он посоветовал укрыться в ближайшем здании или помещении.





«Все оперативные службы работают в экстренном режиме! (...) О развитии обстановки буду информировать», — добавил губернатор Псковской области.