72-летний житель Подмосковья решил отправиться на СВО

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Житель подмосковного Серпухова 72-летний Вячеслав Шевяков решил отправиться в зону СВО. Об этом сообщает издание Regions.ru.
Отмечается, что мужчина служил в Вооружённых силах России. После он работал в центральном аппарате Госатомнадзора. В рамках работы в ведомстве он участвовал в инспекциях ядерных объектов. Также он работал в центральном аппарате Госкорпорации «Росатом».
Он решил отправиться в зону проведения спецоперации на Украине в возрасте 72 лет. В настоящее время он является ветераном боевых действий, ушёл на фронт в звании полковника ВВС РФ.
Ранее сообщалось, что в Башкирии жена участника СВО обратилась в прокуратуру после того, как учительница её сына не поверила, что его отец находится в зоне спецоперации. Женщина сочла поведение педагога, заявившей, что фотографию военного можно было найти в интернете, как оскорбление.
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Он решил отправиться в зону проведения спецоперации на Украине в возрасте 72 лет. В настоящее время он является ветераном боевых действий, ушёл на фронт в звании полковника ВВС РФ.
Ранее сообщалось, что в Башкирии жена участника СВО обратилась в прокуратуру после того, как учительница её сына не поверила, что его отец находится в зоне спецоперации. Женщина сочла поведение педагога, заявившей, что фотографию военного можно было найти в интернете, как оскорбление.
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Анастасия Чинкова