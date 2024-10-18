Жители Кургана могут передать лично оружие на нужды СВО

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Жители Кургана могут передать легально приобретенное оружие для нужд спецоперации. Об этом сообщили на сайте регионального управления Росгвардии.
Чтобы передать оружие в зоне СВО, необходимо написать заявление в местные подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Далее там оформят все необходимые документы и объяснят порядок передачи. После этого оно будет передано в государственные военизированные организации. Важно, чтобы оружие принадлежало человеку на законных основаниях и было исправно.
Процедура передачи оружия проходит на основании договора пожертвования и акта приема-передачи.
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Элина Позднякова