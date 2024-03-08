8 марта ВСУ пять раз обстреляли брянский посёлок Тёткино

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Украинская армия пять раз за сегодняшний день обстреляла посёлок тёткино в Брянской области, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Насчитано 5 прилетов в районе железнодорожной станции», — сообщил Старовойт.
Напомним, ранее в российском министерстве обороны сообщили о пресечении атак вражеских беспилотников на российские регионы в ночь на 8 марта. 11 дронов были сбиты над Белгородской и Волгоградской областями, после чего в небе над Волгоградской областью уничтожили ещё четыре беспилотника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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