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8 марта ВСУ пять раз обстреляли брянский посёлок Тёткино

08 марта 2024, 14:06
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская армия пять раз за сегодняшний день обстреляла посёлок тёткино в Брянской области, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

«Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Насчитано 5 прилетов в районе железнодорожной станции», — сообщил Старовойт.

Напомним, ранее в российском министерстве обороны сообщили о пресечении атак вражеских беспилотников на российские регионы в ночь на 8 марта. 11 дронов были сбиты над Белгородской и Волгоградской областями, после чего в небе над Волгоградской областью уничтожили ещё четыре беспилотника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#курская область
#бпла
#всу
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Украинцы срочно снимают деньги со своих счетов в банках
08 марта 2024, 13:10

Фото: iStock/Olena_Z

Причиной тому стал законопроект о новых правилах мобилизации, который рассматривается в Верховной Раде. Законопроект предусматривает блокировку банковских счетов гражданам призывного возраста, которые не явились в военкомат по повестке, пишет ТАСС.
Зампредседателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев выразил озабоченность ситуацией.

«Мы просто вынимаем определенное количество денег из экономики, потому что люди снимают их со счетов уже сейчас, даже не имея одобренного закона», — заявил он.
Егор Чернев считает, что для экономики Украины даже блокировка счетов не станет разумной мерой. А повышенные штрафы за неисполнение закона о мобилизации нардеп назвал более эффективными.

Напомним, что на Украине с февраля 2022 года объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Мужчинам призывного возраста запрещён выезд за рубеж, повестки выдаются во всех возможных местах, сотрудники военкоматов нередко применяют силу к гражданам.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооружённые силы Украины нуждаются ещё в 500 тысячах мобилизованных граждан. Но проблемы с недокомплектом бойцов украинский пытается решить более жёсткими правилами мобилизации.

7 февраля Рада приняла в первом чтении новую версию законопроекта, который вводит электронные повестки, а также возможность ограничения прав уклонистов, включая запрет на управление транспортом и блокировку банковских счетов.

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#штрафы
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«Скоты»: украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ
Украинский пленный: во время обучения в ВСУ мобилизованные живут в трубах
08 марта 2024, 13:09

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки живут в сточных трубах и подвергаются постоянным издевательствам. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал украинский военнопленный Александр Гуприн.
Он добавил, что военные подвергаются жестоким дисциплинарным наказаниям со стороны командиров. Так, одного привязали к дереву, а другого заставили комать яму протяжённостью два метра.

Также Гуприн рассказал, что все новобранцы называют своих командиров не иначе как «скотами».

Отметим, что Александр Гуприн служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Он сдался в плен в начале марта 2024 года.

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#мобилизация
#всу
#украина
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«Бросили все силы»: В Британии заявили о катастрофе ВСУ на полях СВО
Эксперт Меркурис: Положение ВСУ на линии соприкосновения становится отчаянным
08 марта 2024, 12:49

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинская армия растеряла почти всю западную технику, в результате чего положение ВСУ становится всё более отчаянным, об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Ситуация на линии соприкосновения становится настолько отчаянной, что украинцам приходится бросать все силы, чтобы защитить свои позиции», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Меркурис.

Эксперт заявил, что Вооружённые силы Украины ежедневно теряют образцы лучшей техники, которую им предоставили западные союзники. В попытках защитить свои позиции, они выгонят технику на линию боевого соприкосновения, где её успешно подбивают российские силы.

По словам Меркуриса, ВС РФ ежедневно совершают порядка сотни боевых вылетов, в ходе которых бомбят украинские позиции.

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#вс рф
#всу
#сво
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Два беспилотника сбиты в Белгородской области
Гладков: два беспилотника сбили в Белгородской области
08 марта 2024, 12:40

Фото: iStock/rancho_runner

Два беспилотника самолётного типа сбиты в небе над Белгородской областью. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что дроны были сбиты в районе населённых пунктов Беломестное и Болдыревка.

В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Предварительно сообщается, что в результате работы ПВО никто не пострадал, разрушения пока не зафиксированы.

Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 8 марта над Волгоградской областью средствами ПВО были сбиты 15 украинских беспилотников. В связи с этим были введены ограничения на полёты гражданских самолётов.

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#беспилотник
#белгород
#вячеслав гладков
#пво
#всу
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Франция может начать интервенцию на Украине в случае наступления ВС РФ на Киев
08 марта 2024, 11:46

Фото: Официальный сайт Кремля

Франция может начать интервенцию на Украине, если российская армия подойдёт Киеву, с таким заявлением выступил французский лидер Эммануэль Макрон, его слова передал глава Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель в интервью L'Independant.
По словам Русселя, Макрон сделал такое заявление в ходе встречи с лидерами парламентских партий.

Президент продекламировал, что Франция может начать интервенцию на Украине, если российская армия начнёт активно продвигаться в сторону Киева и Одессы.

Напомним, ранее Макрон устроил огромный международный скандал, заявив, что лидеры европейских стран обсуждали отправку войск на Украину. После этого главам стран НАТО и ЕС пришлось публично оправдываться, заявляя, что никто из них не собирается становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте.

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#франция
#украина
#сво
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Российские военные успешно уничтожают дефицитные образцы техники НАТО в зоне СВО
За последние дни ВС РФ уничтожили самые дефицитные образцы вооружения НАТО
08 марта 2024, 11:39

Фото: iStock/dr_evil

Российские войска за неполные две недели уничтожили три дефицитных танка M1A1 Abrams, которые ВСУ тщательно берегли и не вводили в бой. Об этом пишет РИА Новости.
Первый танк был уничтожен 26 февраля. Его обнаружили под Донецком вскоре после отхода украинских военных из Авдеевки. Его вывели из строя с помощью FPV-дрона. Ещё два танка были также уничтожены несколько дней спустя в районе посёлка Бердычи на том же направлении.

Кроме того, ВС РФ успешно поразили шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer. Всего Киеву было поставлено восемь таких САУ.

Также была добита машина разминирования M1150 Assault Breacher. Это стало большим ударом по ВСУ, которые фактически лишились спецтехники для снятия минных полей.

Украина, на фоне успехов российской армии, сделала заявление о том, что якобы оборудование было уничтожено не полностью. Однако итоги показывают ровно противоположное положение ВСУ.

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#сво
#вс рф
#всу
#военная техника
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Гуменюк: Взрывы в Одесской области повредили объект инфраструктуры
08 марта 2024, 11:31

Фото: iStock/maki_shmaki

При ночных взрывах в Одесской области пострадал объект инфраструктуры, об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
«Этой ночью снова работали силы противовоздушной обороны юга на протяжении трех часов, отбивая атаку. К сожалению, не получилось избежать попаданий. В Белгород-Днестровском районе области поврежден объект инфраструктуры», — прокомментировала произошедшее Гуменюк.

Однако, она не уточнила, повлечёт ли повреждение инфраструктуры те или иные критически последствия.

Гуменюк отметила, что повреждения получило здание, которое давно не было в использовании.

Напомним, ранее о звуке взрывов и работе сирены воздушной тревоги сообщили жители Одессы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрыв
#одесса
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ВС РФ улучшили позиции, продвинувшись ближе к Работино
Рогов: ВС РФ улучшили позиции, продвинувшись на километр от Вербового к Работино
08 марта 2024, 10:18

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военные улучшили свои позиции в Запорожской области, продвинувшись на ореховском направлении на один километр от населённого пункта Вербовое к селу Работино. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он подчеркнул, что в настоящее время ВС РФ делают ощутимые успехи в этом районе. Военным удалось продвинуться на запад на один километр, что довольно много на фронте.

Рогов добавил, что в Работино продолжаются тяжёлые бои. ВСУ массово применяют беспилотники для разведки и ударов по объектам.

Ранее Рогов сообщал, что в селе Работино Запорожской области идут тяжёлые уличные бои. По его словам, ВСУ перебрасывают в населённый пункт всё больше и больше своих бойцов, пытаясь превзойти по численности российскую армию.

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#сво
#вс рф
#запорожская область
#всу
#конфликт
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Риттер: Бундесвер подводит и НАТО, и немцев, обсуждая атаку на Россию
08 марта 2024, 09:23

Фото: iStock/gutaper

Офицеры Бундесвера, обсуждающие атаку на российские территории, подводят и НАТО, и США, с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с РИА Новости.
Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись переговоров офицеров Бундесвера, на которой обсуждалась передача Вооружённым силам Украины ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.

«Это история о том, как европейские страны и НАТО угрожают национальной безопасности США. Я должен напомнить людям, что парламент Германии не раз, а дважды подавляющим большинством отклонил идею передачи крылатых ракет Taurus со стороны Германии Украине», — заявил Риттер, комментируя произошедшее.

По словам эксперта, в Бундесвере есть офицеры, которые стараются действовать своим образом, не взирая на решения немецкого руководства.

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#украина
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