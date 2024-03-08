Два беспилотника сбиты в Белгородской области

Фото: iStock/rancho_runner
Два беспилотника самолётного типа сбиты в небе над Белгородской областью. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что дроны были сбиты в районе населённых пунктов Беломестное и Болдыревка.
В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Предварительно сообщается, что в результате работы ПВО никто не пострадал, разрушения пока не зафиксированы.
Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 8 марта над Волгоградской областью средствами ПВО были сбиты 15 украинских беспилотников. В связи с этим были введены ограничения на полёты гражданских самолётов.
Читайте также:
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из-за украинских беспилотников
Российские военные успешно уничтожают дефицитные образцы техники НАТО в зоне СВО
Бомбардировщики Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ
В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Предварительно сообщается, что в результате работы ПВО никто не пострадал, разрушения пока не зафиксированы.
Читайте также:
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из-за украинских беспилотников
Российские военные успешно уничтожают дефицитные образцы техники НАТО в зоне СВО
Бомбардировщики Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ
Анастасия Чинкова