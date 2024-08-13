Стоящие на коленях пленные боевики ВСУ в Курской области попали на видео

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В Сети появилось видео с попавшими в плен в Курской области боевиками ВСУ. Кадры показал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Морпехи разгромили и пленили десант ВСУ, прорвавшийся в Курскую область. Наши бойцы-черноморцы героически выдержали мощные атаки бронегрупп врага и наголову разгромили противника. Часть выживших боевиков взята в плен», — говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что ВС РФ в Курской области взяли в плен штурмовую группу 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Боевики на допросе заявили, что пробыли на территории российского региона лишь около суток, после чего их быстро взяли в плен.
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