Глава Мытищ Купецкая обсудила с родными участников СВО их проблемы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Глава Мытищ Юлия Купецкая встретилась с семьями участников СВО, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. За чашкой чая обсудили волнующие родственников бойцов вопросы.
«В непростое для семей военнослужащих время важно, чтобы они чувствовали заботу и душевное спокойствие. Поэтому на встрече присутствовали заместитель благочинного Мытищинского округа отец Вячеслав и психолог. Они в любой момент готовы поддержать обратившихся к ним. Были на встрече и малыши. Участникам ещё раз напомнили, что при необходимости нужно обязательно обращаться за помощью», – рассказали в администрации.
Там отметили, что подобные встречи проходят в муниципалитете регулярно.
В городском округе Мытищи работает штаб по оказанию помощи участникам СВО и их семьям. Туда можно передать и гуманитарную помощь.
Адрес штаба: Мытищи, ул. Мира, д. 9, каб. 2.
Помощь можно оказать и в местном отделении «Единой России» по адресу: ул. Мира, д. 37.
Гумпомощь также принимают по адресам: Мытищи, ул. Силикатная, д. 12, МЦ «Импульс»; ул. Мира, д. 2А, «ДК Яуза»; ул. Мира, д. 37, м.о. партии «Единая Россия»; ул. Летная, д. 17, ЛД «Арена Мытищи»; ул. Мира, д. 9, «Штаб волонтёров».
На все вопросы круглосуточно ответят по телефонам 122 и 8 (985) 858-38-74.
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