«А ночью сегодня били»: ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины

Фото: iStock/dzika_mrowka
Минувшей ночью армия России нанесла удары по целям сразу в нескольких областях Украины. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«А ночью сегодня били. Житомир и область: по пунктам временной дислокации», — написал Лебедев в своем Telegram-канале, отметив, что там были ликвидированы иностранные наемники, предположительно, латино-американцы.
Он также добавил, что ВС РФ ночью ударили по аэродрому и складу в Староконстантинове. В Тернополе удар пришелся по месту хранения техники. В Киеве и области российские военные били по пунктам временной дислокации, производству БПЛА и ремонтному цеху, а в Одесской области — по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска.
При этом под Сумами ликвидировано большое скопление личного состава ВСУ, которое готовилось к ротации в Курской области, а также «что-то в пригороде серьёзное накрыли», после чего произошла повторная детонация. Лебедев предположил, что удар пришелся по системе ПВО или по РСЗО HIMARS.
Воздушные силы ВСУ сообщают, что этой ночью по Украине запустили рекордное количество дронов — 188. Сбить удалось 76.
Читайте также:
ВСУ атаковали Ростовскую область, ВС РФ наступают под Курском: окружение Курахово, последние новости СВО
Российские бойцы зачищают огневой мешок у Курахова, ВСУ бежали из Ильинки
ВСУ начали выводить силы из Курахова
Элина Позднякова