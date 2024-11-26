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ВСУ провели масштабную атаку на Ростовскую область. В Курахово ВС РФ перешли в наступление и населенный пункт практически окружен. О том, как складывается обстановка в курском приграничье и на других участках фронта – читайте в материале «Радио 1».
Курская область
Восемь баллистических ракет ATACMS были выпущены украинскими боевиками по Курской области, с целью поразить аэродром Халино. За последние сутки украинские подразделения понесли потери до 200 человек также были уничтожены бронетранспортёр Fuchs, а также БМП Bradley и Marder. Оборона ВСУ в районе населённого пункта Плехово продолжает ослабевать. Националистические батальоны, в составе которых находятся иностранные наёмники, сдаются в плен. Ситуация в районе Новоивановки и Малой Локни становится критической для украинских сил, сообщает «Северный ветер».
Настроение бойцов группировки, оказавшейся на территории России, постоянно ухудшается. Командир батальона 47-й бригады ВСУ по имени Гений отметил, что российские войска отбрасывают противника за границу. Он подчеркнул, что атаки происходят круглосуточно, и несмотря на ротации и постоянное пополнение личного состава, численность российских войск значительно превышает ВСУ.
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В ночь на 26 ноября в Ростовской области силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали 24 украинских беспилотника. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в результате атаки пострадавших и разрушений не зафиксировано. Губернатор также добавил, что четыре украинских БПЛА были сбиты в районах Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.
Торецкое направление
Бои за Торецк, расположенный к югу от Часова Яра, продолжаются уже несколько месяцев. Этот мощный укрепрайон противника долгое время сопротивлялся наступлению российской армии, однако несколько месяцев назад штурмовым группам удалось сначала освободить украинский Нью-Йорк, находящийся неподалеку от Торецка, а затем и сам город.
В настоящее время украинская оборона в Торецке стремительно ослабевает. Центральная часть Торецка перешла в серую зону. В южной части города российские войска продвинулись в районе Забалка на глубину до 650 метров вдоль нескольких улиц, сообщил военкор Евгений Лисицын в своем телеграм-канале.
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Кураховское направление
Российские войска почти завершили окружение Курахово. Гарнизон ВСУ сокращается, и некоторые из истощенных подразделений противника отступают к северу и югу от города.
На севере Кураховского направления наблюдается продвижение в лесных массивах между Берестковым и Новоселидовкой. Южнее Кураховского водохранилища захвачена Ильинка, также сообщается об успехах ВС РФ в Елизаветовке. В центральной части Курахово продолжаются бои, российские войска ввели в город бронетехнику и закрепляются в районе пересечения улиц Прокофьева и Победы.
Южнодонецкое направление
На Южнодонецком направлении ВС РФ продвигаются по территории Великой Новосёлки. Фронт противника здесь ослаблен. Освобождение этого села открывает российской армии путь в Запорожскую и Днепропетровскую области.
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Купянское направление
Активные боевые действия продолжаются и в Купянске, где российские силы не только неожиданно вошли в город, но и теперь оттесняют фланги противника за реку Оскол. Этот манёвр позволил создать плацдарм на западном берегу реки для атаки на Двуречную.
Харьковское направление
Группировка войск «Север» на Харьковском направлении нейтрализовала до взвода противника, уничтожив две бронемашины и четыре автомобиля. Группировка «Запад» успешно отразила пять контратак ВСУ, которые понесли потери до 400 бойцов. Были подбиты БМП, четыре пикапа и американская артиллерийская система М101. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с боеприпасами.
Группировка «Центр» отбила 12 контратак ВСУ, в результате которых потеряли более 440 националистов. Подбиты танк, два автомобиля и гаубица Д-30. Группировка «Восток» вывела из строя до 110 бойцов, БМП, два автомобиля и САУ «Акация». Группировка «Днепр» уничтожила до 40 боевиков, три автомобиля и американскую гаубицу М777. Силы ПВО сбили восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиабомб JDAM производства США и 45 беспилотников.
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