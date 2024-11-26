ВСУ начали выводить силы из Курахова

Фото: iStock/Jakub Laichter
ВСУ вывели часть группировки из городской застройки в центре Курахова в ДНР к оборудованным позициям в районе трубного завода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Данные объективного контроля показывают, что противник частично вывел свои силы из района многоэтажек. Переброска идет малыми группами к трубному заводу, где противник оборудовал позиции», — говорится в сообщении.
Уточняется, что украинские солдаты пытаются выходить из города через западный выезд малыми группами.
Ранее Рогов сообщал, что российские военные водрузили первый российский флаг, продвинувшись в центральную часть города Курахово. Отмечается, что триколор установили на высоте западнее Урожайной улицы, северная часть которой в настоящее время находится под контролем российских войск.
Читайте также:
Российские штурмовики приступили к освобождению Великой Новоселки в ДНР
Франция отправила обученных солдат ВСУ на фронт
Белый дом признался, что Киев получил инструкции по ракетным ударам от США
Элина Позднякова