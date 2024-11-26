Российские бойцы зачищают огневой мешок у Курахова, ВСУ бежали из Ильинки

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Российские бойцы зачищают «огневой мешок» южнее Курахова в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.
Ранее Рогов сообщал, что подразделения ВСУ попали в «огневой мешок» в районе сел Ильинка, Романовка и Елизаветовка южнее Курахова.
Он отметил, что противник выходит из «огневого мешка», неся большие потери, так как все дороги для отступления взяты под огневой контроль российскими силами.
Ильинка была освобождена от ВСУ 20 ноября. По последним данным, населенный пункт полностью зачищен от присутствия вражеских сил.
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«Наши войска зачищают "огневой мешок" южнее Курахова. Украинские боевики под натиском наших войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке», — сказал Рогов.
Он отметил, что противник выходит из «огневого мешка», неся большие потери, так как все дороги для отступления взяты под огневой контроль российскими силами.
Ильинка была освобождена от ВСУ 20 ноября. По последним данным, населенный пункт полностью зачищен от присутствия вражеских сил.
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Элина Позднякова