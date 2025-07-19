ABC: Больше половины обещанных Австралией танков Abrams прибыли на Украину
Больше половины обещанных Украине Австралией танков M1A1 Abrams прибыли в республику. Об этом со ссылкой на главу Минобороны страны Ричарда Марлза сообщает местный телеканал ABC.
Уточняется, что Австралия обещала 49 единиц техники. В частности, ее пообещало Киеву правительство премьер-министра Энтони Альбанезе в прошлом году.
«Более половины из 49 обещанных танков прибыли в армию Украины... остальные ожидаются «в ближайшие месяцы», — сказано в материале.
В апреле этого года танки считали «застрявшими» в стране на неопределенное время. Представители австралийского Минобороны частично списывали сложившуюся ситуацию на сопротивление со стороны США. В мае Альбанезе говорил Владимиру Зеленскому, что танки отправлены Украине.