ABC: Больше половины обещанных Австралией танков Abrams прибыли на Украину

19 июля 2025, 12:26

Фото: istockphoto/Michael Vi

Больше половины обещанных Украине Австралией танков M1A1 Abrams прибыли в республику. Об этом со ссылкой на главу Минобороны страны Ричарда Марлза сообщает местный телеканал ABC.





Уточняется, что Австралия обещала 49 единиц техники. В частности, ее пообещало Киеву правительство премьер-министра Энтони Альбанезе в прошлом году.





«Более половины из 49 обещанных танков прибыли в армию Украины... остальные ожидаются «в ближайшие месяцы», — сказано в материале.