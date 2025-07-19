12 поездов в Крым и обратно задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
Двенадцать пассажирских поездов, которые направлялись в Крым и обратно, задерживаются в пути. Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Среди задержанных есть составы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, следовавших в Симферополь, а также обратные рейсы.
По состоянию на 09:00 субботы, 19 июля, задержки составляют от полутора до семи часов. В компании отметили, что их время может корректироваться в зависимости от ситуации. Все пассажиры будут обеспечены питанием.
Ранее сообщалось, что что сбои в движении более 50 поездов произошли после падения обломков сбитого беспилотника ВСУ в Ростовской области.
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