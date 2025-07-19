Верховный суд Украины рассмотрит иск о назначении выборов президента

19 июля 2025, 11:52

Дубинский: на Украине рассмотрят иск о назначении выборов президента

Фото: iStock/twinsterphoto

Верховный суд Украины в понедельник рассмотрит иск о назначении президентских выборов после истечения срока полномочий Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.