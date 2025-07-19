Верховный суд Украины рассмотрит иск о назначении выборов президента
Верховный суд Украины в понедельник рассмотрит иск о назначении президентских выборов после истечения срока полномочий Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Напомним, что выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая прошлого года, но официальный Киев настаивает на его легитимности до избрания нового главы государства, пишет РИА Новости.
Дубинский подчеркнул, что его иск о назначении выборов будет рассмотрен в Верховном суде в понедельник в 11:00 (совпадает с мск).
Политик убеждён, что сохранение власти Зеленского из-за отмены выборов президента ставит под сомнение истинный «выбор народа» и делает всё происходящее «выбором без выбора».
К слову, обращение в Верховный суд о назначении президентских выборов Дубинский направил ещё в июле прошлого года.
Читайте также: