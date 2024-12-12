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Испанский генерал Луис Фелиу Бернардес заявил о ложном представлении Запада в необходимости победы над Россией для собственного выживания. Текст военного был опубликован в газете ABC.
Бернардес объясняет, что западные страны рассчитывают на наступление мира после победы Украины над Россией. Такой вывод он назвал малореальным, так как «военное поражение России спустя тысячу дней боевых действия не представляется возможным».
Также Бернардес отметил игнорирование Запада в отношении России, обеспокоенной близостью НАТО. При этом заявления Брюсселя генерал назвал самовнушением.
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Иван Мусатов