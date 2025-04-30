ABC: США отказали Украине в передаче списанных танков Abrams из Австралии

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Американские власти не дают разрешения Австралии на передачу Украине списанных танков Abrams. Об этом сообщает телеканал ABC.
«Парк списанных танков, который правительство (премьер-министра Австралии Энтони) Альбанезе предоставило Украине в прошлом году, по-прежнему находится в Австралии, и представители оборонного ведомства частично обвиняют в задержке их передачи сопротивление со стороны Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.
Один из собеседников телеканала заявил, что уже появились сомнения в необходимости Abrams на Украине. Дело в том, что у этих танков крыша является слабым местом, а конфликт стал войной беспилотников. К тому же австралийское правительство столкнулось с неопределенностью, так как США еще не дали формального разрешения на передачу техники.
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