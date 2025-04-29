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Значительные потери в воздухе из-за дружественного огня по своим же самолетам несут боевики ВСУ. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
«Украинский парк боевых самолетов понес значительные потери от огня по своим на протяжении всего конфликта», — сказано в публикации.
По данным журналистов, флот ВСУ из советских самолетов Су-27 сокращается, а его восполнение маловероятно, поскольку у западных союзников Украины нет необходимых единиц.
Накануне в ВСУ заявили о потере истребителя Су-27 в украинском небе. Позже там добавили, что причиной инцидента послужил человеческий фактор. Пилот катапультировался, его госпитализировали.
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