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СМИ сообщили о значительных потерях ВСУ в воздухе

MWM: ВСУ несут значительные потери в воздухе из-за дружественного огня
Фото: istockphoto/sandsun

Фото: istockphoto/sandsun

Значительные потери в воздухе из-за дружественного огня по своим же самолетам несут боевики ВСУ. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
«Украинский парк боевых самолетов понес значительные потери от огня по своим на протяжении всего конфликта», — сказано в публикации.

По данным журналистов, флот ВСУ из советских самолетов Су-27 сокращается, а его восполнение маловероятно, поскольку у западных союзников Украины нет необходимых единиц.

Накануне в ВСУ заявили о потере истребителя Су-27 в украинском небе. Позже там добавили, что причиной инцидента послужил человеческий фактор. Пилот катапультировался, его госпитализировали.

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Трамп сравнил Россию и Украину в плане военной мощи
Трамп: Россия является очень большой военной силой в отличие от Украины
29 апреля 2025, 21:38

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Россия — это очень большая военная сила, в отличие от Украины, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистом Гленном Беком, опубликованной в соцсетях.
«Россия является очень большое военной силой, а Украина — нет», — прокомментировал заокеанский лидер.

Республиканец подчеркнул, что пытается урегулировать кризис на Украине, назвав его «очень плохим».

«И я в действительности заканчиваю его», — добавил Трамп.
Перед этим Трамп заявил, что украинский конфликт находится на финальном этапе. Хозяин Белого дома отметил, что боевые действия начались при его предшественнике Джо Байдене. Трамп, по его словам, не собирается брать ответственность за произошедшее.

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#россия
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#новости
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Бойцы ВС РФ захватили вооружение НАТО в Горнале
ВС РФ захватили натовские снайперские винтовки, пулеметы и автоматы в Горнале
29 апреля 2025, 21:05

Фото: istockphoto/N-sky

Натовские винтовки, автоматы и пулеметы обнаружили российские военнослужащие в освобожденном селе Горналь курского приграничья. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера группировки ВС РФ «Север», чей позывной Витязь.
«В качестве трофеев нашими бойцами при освобождении Горналя в Курской области было захвачено много стрелкового вооружения противника производства стран — членов блока НАТО, в частности автоматы, пулеметы и тяжелые снайперские винтовки», — сказал собеседник агентства.
Помимо указанного вооружения, захвачены бесшумные минометы польского производства, гранатометы и противотанковые ракетные комплексы производства НАТО.

Курская область была освобождена от противника 26 апреля, согласно докладу начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

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Обвиняемому в попытке отравить летчиков в Армавире вынесен приговор
Обвиняемого в попытке отравления летчиков в Армавире приговорили к 27 годам
29 апреля 2025, 20:49

Фото: istockphoto/AMilkin

К 27 годам лишения свободы за попытку отравления летчиков в Армавире приговорили уроженца Мелитополя Егора Семенова. Об этом пишет РИА Новости. Фигуранта обвиняли по статьям о госизмене и теракте.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания назначить Семенову 27 лет лишения свободы», — сказано в приговоре.
Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Журналистам рассказали в Генпрокуратуре, что кураторы с Украины дали Семенову задание «убить более 70 летчиков противовоздушной обороны» на праздновании 20-летия выпуска училища в ресторане.

Следователи считают, что в 2022 году Семенов стал россиянином, а весной 2023 года его завербовали украинские спецслужбы. Осужденному пообещали 400 тысяч рублей.

Семенов прибыл в Армавир, купил медпрепарат в виде раствора, затем коньяк, виски и торт, которые отравил. Отравленную еду доставил в ресторан курьер.

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Лавров раскрыл смысл предложения Путина о перемирии к 80-летию Победы
Глава МИД РФ Лавров: Путин предлагает Украине прямые переговоры без условий
29 апреля 2025, 20:29

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин, объявив перемирие к 80-летию Победы, предложил Киеву прямые переговоры без всяких условий. Об этом на пресс-конференции заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Наше предложение, которое президент Путин озвучил, - это начало прямых переговоров, без предварительных условий. Перемирие (на 30 дней, которого требует Украина — прим. ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие», — прокомментировал главный дипломат страны.

Путин подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без всяких условий на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По решению Путина, перемирие продлится с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.

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#россия
#украина
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#владимир путин
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Отец четверых детей почти неделю пролежал на передовой в лютый мороз и чудом выжил
Боец СВО Петров после ампутации решил продолжить служить в комиссариате
29 апреля 2025, 19:58

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Александр Петров — 40-летний ветеран СВО, отец четверых детей, один из которых — с инвалидностью. В сентябре 2023 года он отправился на фронт. Об этом сообщили Life.ru в фонде «Защитники Отечества».
В 2023 году Александр получил несколько ранений. В третий раз российский военнослужащий был ранен в руку и ногу при зачистке химического завода в Авдеевке в феврале прошлого года.

Как сообщает Life.ru, пять дней Петров пролежал под открытым небом. По его словам, периодически он вспоминал дом и детей, что придавало ему сил. Из-за минусовых температур ноги и пальцы рук бойца ВС РФ получили обморожение, сохранить их не удалось. Александра нашли солдаты из другой части, когда шли на боевое задание.

Сейчас Петров снова подписал контракт с российским оборонным ведомством.

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