В Госдепе США озвучили угрозу по переговорам

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Американская сторона выйдет из переговоров по Украине в качестве посредника при отсутствии прогресса в диалоге. Об этом в рамках брифинга заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс.
«Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников», — прокомментировала дипломат.Она добавила, что США ждут «полного и длительного» прекращения боевых действий и урегулирования кризиса.
«Сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнуто прогресса, то мы уйдем», — заключила Брюс.
Российско-американский диалог стал налаживаться 18 февраля, когда в Саудовской Аравии состоялась первая консультация представителей Москвы и Вашингтона.
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