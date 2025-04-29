Трамп сравнил Россию и Украину в плане военной мощи

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Россия — это очень большая военная сила, в отличие от Украины, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистом Гленном Беком, опубликованной в соцсетях.
«Россия является очень большое военной силой, а Украина — нет», — прокомментировал заокеанский лидер.
Республиканец подчеркнул, что пытается урегулировать кризис на Украине, назвав его «очень плохим».
«И я в действительности заканчиваю его», — добавил Трамп.Перед этим Трамп заявил, что украинский конфликт находится на финальном этапе. Хозяин Белого дома отметил, что боевые действия начались при его предшественнике Джо Байдене. Трамп, по его словам, не собирается брать ответственность за произошедшее.
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Никита Кротов