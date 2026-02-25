«Абсолютно бесчеловечно»: Военный эксперт оценил применение ВСУ мин с эффектом Доплера

25 февраля 2026, 17:53

Военэксперт Дандынкин: Применять мины с эффектом Доплера бесчеловечно

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Применение украинскими военными мин на радиовзрывателях с эффектом Доплера является бесчеловечным способом ведения боевых действий. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.





Ранее замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник заявил, что ВСУ начали применять в зоне СВО мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера.



Дандыкин пояснил, что такие боеприпасы оснащены радиодатчиком и реагируют не на контакт, а на изменение радиофона в зоне действия.





«Это мины, которые взрываются не сразу, а реагируют на движение, это боеприпас с радиодатчиком. То есть взрыв происходит дистанционно, когда меняется радиофон рядом с миной», — отметил Дандыкин в разговоре с Life.ru.