25 февраля 2026, 17:26

Депутат Картаполов назвал жителей Украины частью народа России

Фото: iStock/Mariia Skovpen

Украинское население является частью народа России, несмотря на террористические атаки ВСУ. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с NEWS.ru.





По его словам, на территории Украины живут «наши люди», только «запуганные и запутанные», с которыми нельзя обращаться как с врагами. По его мнению, противник — киевский режим и его европейские кураторы.

«Население Украины — по сути, часть нашего народа, которая волей судьбы оказалась на территории, перешедшей под контроль бандитов», — пояснил парламентарий.