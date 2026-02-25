В Госдуме объяснили, почему Россия не считает жителей Украины врагами
Депутат Картаполов назвал жителей Украины частью народа России
Украинское население является частью народа России, несмотря на террористические атаки ВСУ. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, на территории Украины живут «наши люди», только «запуганные и запутанные», с которыми нельзя обращаться как с врагами. По его мнению, противник — киевский режим и его европейские кураторы.
«Население Украины — по сути, часть нашего народа, которая волей судьбы оказалась на территории, перешедшей под контроль бандитов», — пояснил парламентарий.Он также отметил, что остановить атаки ВСУ по российским регионам можно только одним способом — довести СВО до конца, выполнив все ее задачи, включая денацификацию и демилитаризацию Украины.