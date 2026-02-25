25 февраля 2026, 17:37

Джабаров: Европа встала на опасный путь, планируя передать Киеву ЯО

Фото: iStock/celafon

Европа подталкивает мир к ядерной войне. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.





Ранее СВР сообщила, что Париж и Лондон хотят передать Украине ядерное оружие под предлогом ее собственной разработки для усиления позиции на мирных переговорах.



По словам Джабарова, Европа встала на очень опасный путь и подталкивает страны к ядерному конфликту.





«Некоторые руководители западных стран либо сознательно это делают, либо не понимают особой опасности и не задумываются, чем закончится этот конфликт. Некоторые страны могут перестать существовать, и с этим шутить нельзя», — сказал сенатор в разговоре с RT.

«Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям, однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», — приводит издание слова Небензи.