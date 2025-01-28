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По словам Владимира Зеленского, Украине не хватает мобилизации людей старше 25 лет в ряды ВСУ. Об этом он заявил итальянскому изданию Il Foglio.
«Мобилизация идет в соответствии с законодательством. Она мобилизует достаточно большое число людей в этом возрасте. Они имеют ротации и отпуска, но, безусловно, этого недостаточно», — сказал Зеленский в опубликованном на YouTube интервью.
Сегодня на Украине ведется процесс насильственной мобилизации в ряды ВСУ. Уже не раз в СМИ появлялась информация об избитых мужчинах, к которым применяли силу сотрудники военкоматов. Также известно о призыве на фронт музыкантов Львовского военного оркестра. К тому же на Украине все чаще поднимается вопрос о снижении мобилизационного возраста с 25 до 18 лет.
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Иван Мусатов