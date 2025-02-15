Взрыв произошел рядом с автобусом ТЦК на Украине

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Взрыв произошел рядом с автобусом, где были сотрудники территориального центра комплектования на юге Украины. Как пишут украинские СМИ, все случилось в Николаеве, когда некая женщина вышла из магазина с хозяйственной сумкой. Взрыв раздался после того, как она подошла к военным, уточнили обозреватели.
Известно, что один силовик погиб, как и сама женщина. По данным МВД Украины, шесть человек госпитализированы. Состояние части из них оценивается, как тяжелое.
По информации украинских силовиков, мотивом для женщины могла послужить мобилизация ее сына, позже погибшего в зоне боевых действий.
Ранее «Радио 1» опубликовало последние новости спецоперации на Украине.
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По информации украинских силовиков, мотивом для женщины могла послужить мобилизация ее сына, позже погибшего в зоне боевых действий.
Ранее «Радио 1» опубликовало последние новости спецоперации на Украине.
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Никита Кротов