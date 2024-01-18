Французская журналистка рассказала о наёмниках из Франции на Украине

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На Украине остались только те французские наемники, которые приехали воевать «как на сафари», при этом большинство из них придерживаются неонацистских взглядов. Об этом рассказала главред сайта Donbass Insider, французская журналистка, живущая уже несколько лет в Донбассе, Кристель Неан.
Она рассказала, что французские наемники присутствуют на Украине еще с 2014 года – с начала боевых действий на Донбассе. При этом, по ее словам, большинство из них были неонацисты из батальона как «Азов»*, а также в подразделениях «Правого сектора»*. Те французы, которые отправились на Украину в 2022 году, столкнувшись с реалиями войны, вернулись на родину.
По ее предположению, на стороне ВСУ в настоящее время воюет всего несколько десятков наёмников из Франции. При этом многие французские военные уже начали менять свой взгляд на ситуацию в зоне СВО. Они понимают, что Украина не сможет выиграть в этом конфликте, заключила журналист.
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«Эти люди никогда не воевали, не знали, что такое война, они еще в 2022 году убежали с Украины, особенно когда был сильный удар по полигону во Львовской области. Остались только те, кто сюда приехал на сафари. Русофобские люди, неонацисты, люди, которые сильно поддерживают НАТО и очень против России», - пояснила Неан.
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Элина Позднякова